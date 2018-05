Poutine a souligné les aspirations des peuples de l’Afrique à la liberté, à la paix et à l’unité

MOSCOU, le 25 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a félicité pour la Journée de l’Afrique des peuples du continent africain, en leur souhaitant la paix et de la prospérité. Le télégramme de félicitations publiée vendredi sur le site du Kremlin.

« Prenez sincères félicitations à l’occasion de la Journée de l’Afrique – l’occasion d’une fête qui symbolise la volonté des peuples de votre continent à la liberté, à la paix et à l’unité. De l’âme que je vous souhaite la santé et la réussite dans les activités de l’etat et aux peuples de l’Afrique, la paix et la prospérité », – a déclaré dans un adressée aux chefs d’état et de gouvernement d’Afrique télégramme.

Poutine a noté qu’au cours de la décennie de développement indépendant des pays africains ont atteint le succès économique et social. « Dans le cadre de l’union Africaine, ainsi que d’autres organisations régionales et sous-régionaux progressent avantageuses et des processus d’intégration, une coordination existe sur le règlement des conflits locaux et des crises », a – t-il.

Le président a ajouté que la Russie soutiennent les efforts des pays africains, visant à la construction équitable et démocratique, l’ordre du monde, la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et la criminalité transfrontière.