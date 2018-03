Poutine: chaque russe au moins une fois dans l’année doit avoir la possibilité de passer профосмотр

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Chaque russe, vous devez fournir la possibilité pour des visites médicales annuelles, a déclaré le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine dans son message à l’assemblée Fédérale.

« La tâche la plus importante est la prévention des maladies. Dans les années 90, ce travail presque n’a été menée, nous avons commencé à la réparer. Il faut assurer à tous les citoyens [la possibilité] au moins une fois par an, passer l’inspection de routine », a déclaré le président.

Le message de Vladimir Poutine à l’assemblée Fédérale de la fédération de RUSSIE. En ligne



« Il est notamment important pour l’éducation de la responsabilité de leur propre santé. Des diagnostics de pointe permettra de réduire le taux de mortalité en âge de travailler, de consolider l’élan positif dans la lutte contre les maladies cardio-vasculaires », a précisé le président.

L’ordre nouveau, un examen clinique, basé sur прицельном онкоскрининге, débute dans la fédération de RUSSIE depuis le 1er janvier 2018. Le ministère de la santé a élaboré un ordre plus ciblées de prévention, visant à la détection précoce du cancer. À partir de la liste des quotes maintenant nettoyés non informative analyses et les méthodes de recherche et de diagnostic sont basées sur les principes de la médecine factuelle. À partir d’un certain retour les russes devront plus passer des examens par les spécialistes.