Poutine en Angola, l’expansion du commerce et la prochaine visite du président de la fédération de RUSSIE dans le

Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov et le ministre des affaires étrangères de l’Angola, Manuel Аугушту

© Alexander Shcherbak/TASS

LUANDA, le 5 mars. /TASS/. Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov lundi terminé la visite de travail en Angola, qui est devenu la première destination au cours de ses cinq jours de africaine.

Dans la capitale angolaise chapitre russe дипведомства a été reçu par le président de la république, João Lourenço, a eu des entretiens avec son homologue Мануэлом Домингушем Аугушту, et a également inspecté la plaque commémorative, construit sur le bâtiment de l’ambassade de Russie à Luanda dans la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de l’Angola.

Des réunions a évoqué le développement des relations russo-angolais des relations dans plusieurs domaines, y compris la situation économique et la coopération technique, à renforcer le dialogue politique, la préparation des prochaines visites de haut niveau, ainsi que de trouver les moyens de régler les conflits dans les points chauds du continent africain.

L’amitié entre Moscou et Luanda

Le chef de la diplomatie de l’Angola, en ouvrant des négociations avec Lavrov, a exprimé sa reconnaissance à la russie pour son soutien à la lutte de libération de l’Angola. À son tour, le ministre russe a souligné l’amitié solide entre Moscou et Luanda. Selon lui, un lien solide entre les deux pays remonte à l’époque où l’Angola a lutté pour l’indépendance.

Voir aussi

Syrie: Poutine a remis une invitation au président de l’Angola, de visiter de la fédération de RUSSIE

Lavrov: la RUSSIE et l’Angola veulent afficher la coopération économique à un nouveau niveau

Lavrov: les entreprises russes se sont intéressés à établir des affaires en Angola

« Nos relations diplomatiques ont été installés exactement ce jour-là, quand l’Angola a déclaré son indépendance le 11 novembre 1975 – env. TASS), – a rappelé laurent fabius. – Nous avons immédiatement reconnu votre pays est déjà dans le nouveau деколонизированном. Beaucoup plus important n’est pas officielle, et les relations humaines, où les liens qui unissent nos peuples, нерасторжимы ».

La force de la relation reliant Moscou et à Luanda, a témoigné et un grand nombre d’employés locaux de l’HYDROMEL, libre de parler en russe. Comment avez appris russes, les journalistes, nombreux représentants angolais дипведомства ont appris la langue lors de la formation de la fédération de RUSSIE et les anciennes républiques soviétiques. De plus, le haut niveau de la langue russe ont souligné non seulement les représentants des MÉDIAS, mais le chef de la diplomatie russe. Lors des négociations avec l’Аугушту Lavrov a souligné la qualité des relations de Moscou et de Luanda, dans le domaine de l’éducation. « Ceci est confirmé par le brillant de la traduction, tout à fait sans accent, ce qui est votre collaboratrice aujourd’hui, nous avons démontré », a – t-il noté.

L’intérêt des entreprises

En Angola, depuis longtemps, nombreux sont les compagnies russes, parmi lesquels « Alrosa » et de la banque VTB. De plus, comme l’a déclaré Lavrov, encore plus de sociétés russes manifestent un intérêt pour acquérir à Luanda, de partenaires et d’établir une coopération. « C’est « Kamaz », « Rosneft », « Зарубежнефть », « Gazprom le ptrole », « avions Civils sukhoi, Rosatom et beaucoup d’autres, a indiqué le ministre. – Notre coopération se développe dans le domaine des ressources minérales, à la craie de bonnes perspectives dans le domaine des hydrocarbures, nous avons de bons plans de développement de la coopération dans des domaines de haute technologie, y compris l’espace et de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique ».

Selon lui, les négociations ont confirmé que Moscou et de Luanda correspondantes ou très proches des approches pour les affaires internationales et le désir mutuel de retirer de l’engagement économique à un niveau qualitativement nouveau. « Cela contribuera à la première réunion межправкомиссии de coopération commerciale et économique de la Russie et de l’Angola, qui cette année se tiendra à Moscou, a expliqué laurent fabius. – Il est encourageant de constater qu’à l’automne dernier, la CCI [la chambre de Commerce] de la fédération de RUSSIE a eu lieu la rencontre des hommes d’affaires de la Russie et de l’Angola ».

À son tour, le ministre des affaires étrangères de l’Angola a souligné l’importance des liens politiques et économiques de Luanda avec Moscou. « Il existe un grand potentiel pour le développement de notre coopération, dit – il au ministre russe. – Votre visite permettra de renforcer les liens traditionnels d’amitié et de solidarité entre nos pays ».

Chapitre дипведомства a également indiqué qu’à ce stade, la « priorité pour le gouvernement de l’Angola sont des programmes de diversification de l’économie ». « Prêt à travailler avec la Russie pour établir un partenariat stratégique dans ces domaines », a indiqué le ministre.

Parmi les possibilités de coopération franco-angolaise de la coopération Аугушту distingué de la géologie et de l’industrie minière, le secteur de l’électricité, les télécommunications, les technologies de l’information et de la pêche.

Sur la perspective

La conférence de presse conjointe des chefs de ministres des affaires étrangères des deux pays, il est venu et sur l’avenir des relations bilatérales, le plus attendu et révolutionnaire événement qui peut devenir président de la visite de Lourenço, à Moscou, et de sa rencontre avec le leader de la Russie. Répondant à une question, le ministre russe a assuré que ce sommet se décide, et a rappelé que « cette invitation a été transmise par le président Vladimir Poutine immédiatement après l’élection du président de l’Angola ». « Le calendrier nous serons d’accord sur avancé, d’accord », a – t-il.

Comme rapporté précédemment par TASS, Lourenço est venu au pouvoir dans le pays à la suite des élections au parlement le 23 août 2017, sur lesquels il a le candidat du parti au pouvoir, le mouvement Populaire de libération de l’Angola ». Elle a été élue » 61,07% des électeurs (plus de 4 millions de citoyens du pays), grâce à quoi elle a reçu 150 220 sièges à l’assemblée Nationale. En vertu de la constitution de l’Angola, le candidat du parti qui a remporté la victoire aux élections, devient automatiquement président du pays sur une période de cinq ans.