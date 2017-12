Poutine espère le développement des relations de la fédération de RUSSIE avec l’Espagne dans l’intérêt des peuples des deux états

MOSCOU, le 30 décembre. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a exprimé l’espoir que dans l’année 2018, les relations bilatérales entre la Russie et l’Espagne vont se développer dans l’intérêt des peuples des deux états en vue de renforcer la stabilité et la sécurité sur le continent Européen.

À ce sujet, comme l’a rapporté samedi le service de presse du Kremlin, a déclaré dans un message au chef d’etat russe au roi d’Espagne Philippe VI et de la reine de Laetitia à l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel an.