Poutine espère que la Russie et l’allemagne en 2018 faire avancer les questions internationales

MOSCOU, le 30 décembre. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a félicité le joyeux Noël et une bonne Nouvelle année, la chancelière allemande et du président de l’Allemagne Frank-Walter Штайнмайера et a exprimé l’espoir qu’en 2018, la RUSSIE et l’Allemagne se poursuivront à relever des défis internationaux. Ce sujet a rapporté samedi le service de presse du Kremlin.

« Félicitations joyeux Noël et bonne année au chancelier Fédéral de la RFA A. Merkel et le président Fédéral de la RFA F.-S. Штайнмайеру S. Poutine a réaffirmé l’engagement à poursuivre le dialogue et la collaboration, et a exprimé l’espoir que l’année prochaine, la Russie et l’Allemagne pourront avancer dans la résolution de questions d’actualité bilatérale, régionale et internationale de l’ordre du jour, qui permettrait de répondre aux intérêts fondamentaux des peuples des deux pays, a contribué à renforcer la sécurité et la stabilité en Europe et au-delà », – dit dans le message.

Poutine et Merkel communiquent régulièrement par téléphone et lors de réunions. En septembre, le chef de la fédération de RUSSIE dans une conversation téléphonique, a félicité le chancelier de la RFA avec le succès du bloc de la CDU/CSU aux élections au Bundestag et a exprimé sa volonté de poursuivre la coopération entre les deux pays.

À la fin d’octobre a eu lieu la première visite de travail à Moscou, le président Штайнмайера. Lors des précédentes dans la capitale russe à la négociation, en plus de l’agenda bilatéral, les chefs d’état ont discuté la situation autour de l’Ukraine et le programme nucléaire iranien, ainsi que la situation dans la péninsule Coréenne.