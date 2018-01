© Michael Климентьев/TASS

YUZHNO-SAKHALINSK, le 1er janvier. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine estime que le programme de « Temps » de la télévision nationale de référence d’une information fiable et a admis que, malgré l’emploi, préfère la regarder en direct. Le chef de l’etat a félicité le programme avec l’anniversaire et le nom de spectateurs a souhaité ses créateurs de nouveau un grand succès.

Poutine a pris part au jubilé le lancement du programme « le Temps », dont le 1er janvier âgé d’un demi-siècle.

« Ce n’est pas seulement la fête de votre grande équipe, même pas seulement la fête de la télévision russe et le Premier canal, certainement, c’est la fête de tout le pays », – a dit le président. « Parce qu’au cours de ces 50 ans, le programme « le Temps » est devenu certainement le leader de programmes d’information dans notre pays », at-il expliqué. Le chef de l’etat estime que ce programme et à l’étranger attentivement et avec intérêt et regardé avec plaisir et sérieux.

Poutine a souligné qu’au cours des années de l’existence du programme « ici a augmenté de toute la pléiade d’excellents, très talentueux de personnes ».

« Nous avons toujours – y compris moi – toujours admiré et se réjouissaient brillant de la langue russe, c’est toujours a été au plus haut niveau, le travail de tout le personnel technique. Le président a appelé le « Temps » de « remarquable école de formation pour la télévision, ainsi que presque tous les canaux de presque tous les информационщики sortis du programme « le Temps ».

« La chose la plus importante, à mon avis, dans l’ensemble de ce une histoire de 50 ans – c’est ce que le programme « Temps » n’est pas simplement d’information très riche, il est dans une certaine mesure, a toujours été et demeure la référence à la fiabilité », a souligné le chef de l’etat. Pour exemple, il a cité récemment publié par l’académie des sciences de la Grande encyclopédie russe, qui a été comparé avec le « Wikipédia, d’autres sources internet.

« Toujours, dans tous les cas, l’information fait d’autant plus important étalon de mesure de la fiabilité, a toujours été important pour la norme de référence de la fiabilité et de la rapidité de l’information », a assuré m. Poutine. Et d’ajouter: « Voici, tous ces critères dans son intégralité répondait toujours et la responsabilité du programme « le Temps ».

Il a admis qu’il essaie de voir « le Temps » en direct.

« Mais, bien sûr, en premier lieu, et je ne peux pas me permettre d’abandonner. Mais j’essaie de construire un calendrier afin… si il existe une possibilité de voir en direct. Mais si non, regarde dans le dossier », – a déclaré le président. Et de remarquer: « Bien que je ne sais pas pourquoi, comme si rien ne change, mais en direct comme quelque chose de plus intéressant. »