TASS/Ruptly

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Anti-sanctions nuisent non seulement la RUSSIE, mais l’Union européenne, cette politique n’a pas atteint l’objectif, il est nuisible et inutile. Cette opinion a été exprimée par le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse à l’issue des négociations avec le chancelier fédéral de l’Autriche Sébastien Курцем.

« C’est [des sanctions] inflige explicite aux intérêts des pays de l’union Européenne, Russie, causant des dommages – inconnue, vraiment, qui a plus finalement. Mais les dégâts sont évidents pour tous. Et surtout, que les objectifs qui étaient les auteurs de la politique de ce genre, ils ne sont pas atteints », a déclaré le dirigeant russe, appelant à l’introduction de sanctions « dans le sens inutile et nuisible à l’occupation ».

Poutine a souligné qu’il faut éliminer les causes qui sont à la base de la situation actuelle, et il faut s’efforcer d’autoriser les crises, qui a provoqué cette situation » – tout d’abord, l’ukrainien de la crise. « Comment rapidement en mesure de le faire – c’est la question, en ayant à l’esprit et à la dégradation de la situation socio-économique et politique de l’Ukraine d’aujourd’hui », a déclaré le président de la fédération de RUSSIE, en expliquant que cette disposition « n’est pas propice à la décision de la crise, mais au contraire, aggrave et ne donne pas la possibilité même d’aujourd’hui [ukrainien] à la direction d’agir activement sur la mise en œuvre de minsk, des accords, c’est le problème ».

Selon lui, « on peut autant reprocher à la Russie, et comme on veut formuler notre culpabilité, mais il est évident pour un observateur objectif, qui n’est pas sur nous repose la charge principale pour l’exécution des accords de minsk ». « Nous sommes les auteurs de ces accords, nous serons heureux de les mettre en œuvre », a ajouté le chef de l’etat, notant que, que l’autre partie ne veut pas le faire.

En réponse à la question d’un journaliste autrichien qui peut être faite de petites étapes, visant à la levée progressive des sanctions, Poutine a souligné que, « peut-être, là où c’est possible, vous avez besoin [ces mesures] faire ». « Mais il faut le faire seulement avec les deux parties », a poursuivi le président russe. Il a noté que le chiffre d’affaires de la fédération de RUSSIE avec l’UE a diminué de presque deux fois, c’est une partie des produits européens n’est pas livré sur le marché russe et cela a des incidences sur les lieux de travail en Europe. « Il est tout à fait spécifique des conséquences socio – économiques », a déclaré le président de la fédération de RUSSIE.

« Nous [la levée des sanctions] prêts, nous, ici, personne ne va en rien à blâmer. Faut juste que c’était une route à deux voies: pour et nos intérêts sont comptabilisés, et nous sommes prêts à tenir compte des intérêts de nos partenaires en Europe », a poursuivi m. Poutine. Le président de la fédération de RUSSIE a souligné que la Russie a des bons et des relations de longue date avec les pays européens, par exemple – avec l’Autriche, ils partent dans la profondeur des siècles. « Et, bien sûr, pas dépendre de soutien de la conjoncture politique de ces relations, qui s’est développé siècles – c’est une erreur et une mauvaise perspective », a déclaré le dirigeant russe, de conclure: « Nous [les parties] sont prêts à tout, que cela dépend de nous, afin de corriger la situation ».