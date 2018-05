MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine et le premier ministre du Japon, Shinzo Abe après des négociations au Kremlin de profit dans le Grand théâtre. Les deux chefs d’etat prendront part à la cérémonie d’ouverture de la « croisée » des Années de la Russie et le Japon.

Comme précédemment annoncé l’assistant du président russe Iouri Ouchakov, dans les relations entre les deux pays « croisée » des années se déroulent pour la première fois. « C’est un ensemble d’activités dans les différents domaines de la politique, de l’économie, de la culture et de l’art, de la science et de la technologie, de la jeunesse, des échanges d’étudiants et publics, des organisations non gouvernementales », – at-il expliqué, ajoutant que le seul programme de l’Année de la Russie au Japon, plus de 130 événements.

« La tenue de la « croisée » des années contribuera à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples de nos pays, le développement de bonnes relations sur le long terme », est convaincu Ouchakov.