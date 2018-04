Poutine et Erdogan ont souligné l’importance d’assurer des conditions de travail des inspecteurs de l’OIAC en Syrie

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Les présidents de la Russie et de la Turquie, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont discuté par téléphone de la situation en Syrie, soulignant l’importance d’assurer des conditions de travail dans ce pays, les inspecteurs de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques les plus dangereuses (OIAC).

« Exprimé des préoccupations actuelles de l’aggravation de la situation en Syrie et autour d’elle sur le fond раздуваемых de spéculations quant à l’allégation de la place de l’utilisation d’armes chimiques dans la ville de Douma, a rapporté le service de presse du Kremlin. – Souligne l’importance de créer les conditions nécessaires pour le travail, qui partent en Syrie des inspecteurs de l’OIAC ».

