Poutine et Erdogan ont souligné l’importance iranien des affaires pour la sécurité mondiale

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Les présidents de la Russie et de la Turquie, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan au cours d’une réunion de l’appel ont souligné que le plan d’action global (СВПД) sur le programme nucléaire iranien est essentiel pour la sécurité internationale et ont convenu de coordonner les prochaines étapes dans ce contexte. Ce sujet communique le service de presse du Kremlin.

« Débattu de la situation liée à sens unique de sortie des états-UNIS de l’échange à un plan d’action global sur le programme nucléaire iranien. Il a été souligné que le maintien de l’СВПД est essentiel à la de sécurité internationale et régionale, ainsi que pour le régime global de non-prolifération. Confirmée par la détermination de la Russie et de la Turquie sur la poursuite de la coopération avec les autres acteurs du Plan d’action et de coordination des étapes dans ce contexte, » – dit dans le message.

Au cours de la conversation, tenue à l’initiative de la partie turque, Erdogan « a chaleureusement félicité Vladimir Poutine avec 73-ème anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique et à l’entrée en fonction du président de la Fédération de russie ».

Poutine et Erdogan a également abordé les questions de la syrie du règlement et de réaliser les projets bilatéraux.

Le président AMÉRICAIN Donald Trump, a annoncé mardi la sortie de Washington de СВПД – de la transaction, ce qui a limité nucléaires de Téhéran en échange de la levée des sanctions du Conseil de Sécurité des NATIONS unies et unilatérales, les mesures restrictives imposées en son temps, les états-UNIS et de l’UE.

Le royaume-uni, l’Allemagne et la France ont que vont continuer de s’acquitter de СВПД. Les autorités iraniennes ont déclaré que développent leur position à l’issue des négociations avec les autres parties de la transaction. Ministère russe des affaires étrangères a déclaré que Moscou est déçu par étape de Washington.