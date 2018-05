Poutine et Macron ont discuté de la syrie-le règlement et la situation après le retrait des etats-UNIS de СВПД

MOSCOU, 15 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine et le président de la France, Emmanuel Macron discuté par téléphone syrien de règlement, ainsi que l’a confirmé l’engagement de deux pays, le nucléaire iranien, la transaction sur le fond de quitter les états-UNIS. Comme le service de presse du Kremlin, la conversation a eu lieu à l’initiative de la partie française.

« Poutine et Macron ont échangé des vues sur les questions syrienne de règlement et porté une attention particulière à la situation après un retrait des etats-UNIS de l’échange d’un plan de règlement du programme nucléaire iranien (СВПД). Réaffirmé l’engagement de la Russie et de la France à l’exécution de cette demande », – dit dans le message du Kremlin. Le président de la fédération de RUSSIE a également informé le français à un collègue sur qui s’est tenue le 14 mai à Sotchi, l’entretien avec le directeur gnral de l’AIEA, Yukiya Amano.

En outre, au cours de la conversation téléphonique, les deux dirigeants ont discuté des préparatifs de la visite du président de la France en Russie, les 24 et 25 mai pour participer au forum économique international de saint-Pétersbourg (RUSSIE). « Définit le cercle de questions internationales et bilatérales de thèmes pour les prochaines négociations », a souligné le service de presse.

Le leader russe a également exprimé ses condoléances à l’attentat du 12 mai à Paris.