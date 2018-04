Poutine et Medvedev a félicité Быстрицкую avec l’anniversaire

MOSCOU, 4 avril. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a félicité avec l’anniversaire de l’actrice de théâtre et de cinéma, artiste populaire de l’URSS Элину Быстрицкую, notant son talent, de charme et lumineux talent. Le texte de la carte de télégramme publié mercredi sur le site du Kremlin.

« Vous respectent les collègues, aiment vraiment les spectateurs – pour la compétence et le charme surprenant, pour la fidélité à leur vocation et lumineux, original de talent, qui vous généreusement de donner aux gens », – a déclaré dans un télégramme du chef de l’état.

Une façon créative de Быстрицкой marquée par de grands inoubliables travail dans le théâtre et le cinéma, ainsi que la collaboration fructueuse avec de célèbres réalisateurs et des acteurs, des personnalités de la culture, a souligné Poutine. Le président a souhaité l’actrice de la santé, de réussite et de bien-être.

Le premier ministre de la Russie Dmitri Medvedev a également félicité de l’actrice.

« Des millions de gens aiment vraiment vous, douée, extrêmement féminin de l’actrice, éclatante étoile légendaire du Petit théâtre. La maîtrise de la réincarnation, la noble beauté, le goût délicat de caractère et vous aide avec une finesse de créer différentes images dans le cinéma et sur scène », – a déclaré dans un télégramme au premier ministre sur le site du gouvernement.

Selon Medvedev, tous les rôles Быстрицкой – dramatiques et comiques, lyriques et острохарактерные – vécus et прочувствованы et sont de véritables chefs-d’œuvre.

Elina Быстрицкая est née le 4 avril 1928 à Kiev. Depuis 1958, l’actrice est dans la troupe académique d’État de Petit théâtre, où a joué dans de nombreux spectacles, parmi lesquels « l’éventail de lady Уиндермиер », « fortune », « les Loups et les brebis », « Jardiniers », « le vieil homme », « Mascarade », « Durand », « la Montagne de l’esprit » et d’autres.

Всесоюзную la notoriété de l’actrice a reçu après le rôle Аксиньи dans le film de Sergei Gerasimov « le Don Paisible » (1957-1958). Par la suite, Elina Быстрицкая a joué dans les films « les Volontaires » de Youri Egorov (1958), « Tout le reste des gens » Georges Натансона (1963), « Nicolas Байман » Graines de Туманова (1967). Tout Быстрицкая a interprété le rôle de plus en plus de 20 кинокартинах et des séries. La dernière fois est apparue sur l’écran, dans un camaïeu de la série « le Retour de Mukhtar » (2006).

La créativité de l’actrice sont consacrés à des documentaires « Elina Быстрицкая. Portrait d’un printemps » (1987) et Elina Быстрицкая. La star de l’époque » (2013).