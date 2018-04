Poutine et Medvedev sont arrivés sur le culte dans le temple du Christ Sauveur

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, 8 avril. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine et le premier ministre Dmitri Medvedev avec son épouse sont arrivés à la veillée de pâques dans la cathédrale du Christ Sauveur dans la capitale, ce qui en fait le Patriarche de Moscou et de toute la Russie Kirill.

En outre, sur le culte dans le temple sont présents le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, ainsi que d’autres représentants des autorités et des personnalités publiques. Comme ont communiqu dans le service de presse de la Douma d’etat, le président de la chambre basse du parlement, Viatcheslav Volodine est présent à pascale le culte dans le temple de la Résurrection du Christ et des nouveaux martyrs et Confesseurs de l’Église Russe dans Сретенском monastère.

Lors de la pâque du service, le patriarche et le chef de l’etat échangent des cadeaux de pâques – le président a donné le patriarche выточенное de l’oural de l’oeuf de jade « Résurrection du Christ », créé en un seul exemplaire par des artisans de saint jean Chrysostome. L’œuf est placé dans le boîtier décoratif sur un socle décoré de feuilles d’or et de pierres semi-précieuses. Le patriarche est aussi par tradition, a offert à Poutine et Medvedev oeufs de pâques.

Dans le temple du Christ Sauveur à l’festif a rassemblé environ 8 millions de personnes. Un peu avant minuit, le temple a été transporté de Jérusalem du feu Béni.

Pâques président de de tradition il arrive à Moscou, dans le temple du Christ Sauveur, et de Noël, généralement, rencontre dans les églises en dehors de la capitale. Seulement en 2003, Poutine se trouvait au Tadjikistan, en visite officielle et a participé à pascale le culte dans une église orthodoxe de Saint Nicolas à Douchanbé.