MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel dans une conversation téléphonique vendredi, ont souligné l’importance de maintenir le nucléaire iranien, de la transaction sur le fond unilatérale de sortie des états-UNIS. Cela a été rapporté par le service de presse du Kremlin.

Le message indique que « accentuée par le concept de l’importance de la conservation СВПД en termes de sécurité internationale et régionale ».

Le président de la fédération de RUSSIE et le chancelier de la RFA ont échangé des vues sur la crise en Ukraine, notamment discuté de l’institution de la mission des NATIONS unies pour la protection des observateurs de l’OSCE, et ont décidé d’intensifier le travail dans le « normand format ». Les dirigeants ont également discuté de la crise en Syrie et la formation prévue pour le 18 mai, à Sotchi, le bureau de la visite de la chancelière.

Le Kremlin a souligné que Merkel a notifié Poutine sur le résultat s’est tenue le 10 mai à Aix-la-chapelle de la rencontre avec le président de l’Ukraine Piotr Porochenko, à laquelle a également participé le président de la France, Emmanuel Macron.