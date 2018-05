Poutine et Modi ont discuté toute la gamme de partenariat stratégique privilégié

SOTCHI, le 21 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine et le premier ministre de l’Inde Narendra Modi sur les négociations ont fait un accent particulier sur le volet économique. Ce sujet a déclaré le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov.

« Discuté toute la gamme de notre spcialement de partenariat stratégique privilégié (c’est ainsi sont appelés les relations entre la Russie et l’Inde – env. TASS), une attention particulière est consacré à l’économie, a souligné la croissance soutenue du chiffre d’affaires », a déclaré le ministre. Il a cité des données selon lesquelles le volume du commerce bilatéral a augmenté l’an dernier de près de 20%, et au cours des premiers mois de cette année, une augmentation d’environ 40%.

Lavrov a ajouté que les dirigeants des deux pays ont examiné en détail les mesures à prendre pour assurer une solide pilier économique du sommet, qui se tiendra en Inde au début d’octobre. « À cet égard, ont souligné le succès des travaux du groupe conjoint sur les projets prioritaires et les activités des structures de nos gouvernements sur l’élaboration d’un nouveau mécanisme, parle de la stratégie d’action économique et d’investissement de la coopération », – a déclaré le chef de la diplomatie.

Lavrov a également ajouté que détaillé de la conversation roula sur l’énergie. En particulier, il a été noté que l’an dernier, les livraisons de pétrole en Inde ont augmenté de 10 fois. « Il y a un plan sérieux pour la poursuite de la coopération de nos sociétés pétrolières, d’abord veux dire « Rosneft », qui est gravement son entrée sur le marché indien », a déclaré le ministre des affaires étrangères. En ce qui concerne le gaz, il a rappelé que « Gazprom » a mis à jour son accord avec les indiens des partenaires sur les livraisons de gaz naturel liquéfié, en outre, il ya une sélection de plans » de « Gazpromneft ».

Selon sergueï Lavrov, à l’épicentre de l’attention des leaders de la fédération de RUSSIE et l’Inde ont également de la sphère high-tech, y compris l’énergie nucléaire.

Les tentatives de politiser les activités de l’OIAC

La russie et l’Inde vont agir fermement contre les tentatives de politiser les activités de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), a déclaré Lavrov.

« Discuté d’un certain nombre d’autres domaines spécifiques de l’interaction dans les affaires régionales et internationales, en particulier, ont confirmé que la Russie et l’Inde vont agir fermement contre les tentatives de politiser les activités de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques », a déclaré le chef de la diplomatie.

Le ministre a remarqué que ces tentatives de « nous avons récemment constaté ». Dans l’ensemble, de son évaluation, le cours des négociations ont été très saturés ». « Je suis convaincu que la poursuite de la communication informelle les dirigeants de la Russie et de l’Inde sera utile et obligatoire déterminera les orientations de notre développement et de notre partenariat stratégique », – at-il conclu.

La structure de sécurité de la zone APAC

Lavrov a également déclaré que le président de la fédération de RUSSIE et le premier ministre de l’Inde sont en faveur du внеблоковый la nature de l’architecture de sécurité de la région Asie-Pacifique (APAC). « Beaucoup a été dit sur les tendances que nous observons dans la région du pacifique, dit – il. – Et le président Poutine et le premier ministre Modi se sont prononcés clairement pour la nouvelle architecture de la sécurité et de la coopération dans la région du pacifique fondée sur внеблоковых des principes, sur des principes d’ouverture, d’égalité et de la sécurité indivisible, et dans cette veine mentionné les tendances que l’on voit sur le continent Eurasien ».

Le ministre a ajouté que les parties ont noté avec satisfaction l’accomplissement des formalités dans les contacts entre l’Inde et ЕАЭС. « Maintenant, à l’automne prévue pour le début des négociations sur la création d’une zone de libre-échange avec l’union économique Eurasienne et l’Inde », a – t-il ajouté.

Selon le ministre des affaires étrangères, tous ces processus organique contraints à ce qui se passe dans le cadre de l’organisation de coopération de Shanghai, avec des relations entre nos pays et les membres de l’ASEAN se développent. « Ce grand projet eurasien, comme en son temps marqué, le président de la fédération de RUSSIE de Poutine, il va de la vie, il ne claque la porte à personne et est ouvert à tous les pays qui, à cet immense espace géopolitique peuvent mutuellement bénéfique, взаимополезно les uns avec les autres, de coopérer », a conclu le ministre.

Le chef de la diplomatie a raconté qu’au cours des négociations, les parties ont discuté d’autres questions d’interaction dans les affaires internationales, notamment aux NATIONS unies et dans le cadre de la « troïka » de la Russie-Inde-Chine, dans le cadre du BRICS, de l’OCS. « Discuté de la préparation au prochain sommet de l’OCS, qui a lieu en Chine, dans la ville de Qingdao dans la première décade de juin », a – t-il indiqué, ajoutant que cette réunion devrait signer un certain nombre de documents, une attention particulière lors de la Russie et l’Inde s’intéresseront le programme d’action de lutte contre l’extrémisme, le séparatisme et le terrorisme. Lavrov a déclaré que la partie russe a confirmé son soutien à l’indienne initiative, le débat à l’ONU sur l’élaboration d’une convention globale contre le terrorisme. « Nous sommes totalement cette initiative soutenons », a conclu le chef de la diplomatie de l’office.

La construction de 5 et 6 blocs de la centrale NUCLÉAIRE Куданкулам

Les formalités de la construction de la cinquième et de la sixième blocs de la centrale NUCLÉAIRE Куданкулам achevés, a déclaré Lavrov. « Déjà terminé toutes les formalités de la construction de la cinquième et de la sixième blocs de la centrale NUCLÉAIRE Куданкулам, le travail entre dans une phase pratique, dit – il. – Parlé de futurs projets dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire ». Selon le ministre des affaires étrangères, côté indien, « il y a assez de sérieux intention de participer activement à leur mise en œuvre ».

Le chef de la diplomatie a dit que, dans le plan de la haute technologie de coopération, les parties ont abordé les thèmes de l’espace, de l’aéronautique, de l’automobile, de l’industrie pharmaceutique, l’industrie chimique, etc.