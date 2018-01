Poutine et Netanyahou classics à la mémoire des victimes de l’Holocauste dans le musée Juif

MOSCOU, le 29 janvier. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine et le premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu lundi participeront à des activités dans le musée Juif et centre de tolérance à Moscou, une manifestation en marge de la journée Internationale de la mémoire des victimes de l’Holocauste.

« Dans le musée Juif et centre de tolérance S. Poutine a et B. Netanyahu ensemble participeront à des activités à l’occasion de la journée Internationale à la mémoire des victimes de l’Holocauste, ainsi que l’anniversaire de la libération de Léningrad de fasciste du blocus », – dit dans le message du service de presse du Kremlin.

En ce jour, sur le territoire du musée sera posée une pierre d’un mémorial aux participants de la Résistance dans les camps de concentration fascistes. Comme l’a souligné le directeur général du musée, président de la Fédération des communautés juives de Russie Alexandre Barbe, pierre ramené avec le lieu de la fusillade de juifs dans la région de Smolensk.

« Nous avons apporté la pierre symbolique avec le lieu de la fusillade de juifs de la région de Любавичи de la région de Smolensk. Ce sera la pierre symbolique de l’avenir du monument, sur lequel nous annoncerons le concours. Il sera de toutes les règles, avec la technique de la tâche, nous разошлем les sculpteurs, puis mettons le jury et allons choisir », dit Barbe.

Lundi également, s’ouvre une exposition qui raconte sur l’histoire de la révolte dans le camp de Sobibor en 1943. « Nous avons préparé une exposition consacrée à l’insurrection en Собиборе. L’histoire de Собибора unique – c’est la révolte a donné la possibilité d’être sauvé des centaines de personnes. On a beaucoup fait pour la perpétuation de la mémoire de cette rébellion, mais pas assez, et nous avons calculé correctement et de faire une exposition consacrée à cet événement », a souligné le directeur du musée Juif.

Dans les souvenirs d’événements prendront part, grand rabbin de Russie Berl Lazar, président de la Fédération des communautés juives de Russie Alexandre Barbe, les représentants russes dans les structures gouvernementales, des organisations internationales, des missions diplomatiques, des descendants de prisonniers des camps nazis.

« L’usine de la mort »: histoire et mémoire

La journée internationale à la mémoire des victimes de l’Holocauste est célébrée par la décision de l’ONU, le 27 janvier, le jour de la libération par l’armée Rouge en 1945, les camps de la mort d’Auschwitz-Birkenau (Auschwitz) en Pologne, qui ont été tués, plus de 1,1 million de personnes, dont environ 1 million de juifs. Selon les estimations des historiens, le nombre total de victimes de l’Holocauste dépasse 6 millions de personnes.

Le terme « holocauste », qui signifie « holocauste », « la destruction par le feu », est entré dans un large usage après la publication des livres de l’écrivain Elie Визаля, ancien prisonnier d’Auschwitz. Ainsi, il a appelé l’extermination massive des juifs par les nazis sur le territoire de l’Allemagne, de ses alliés et dans ses pays.

Le camp de concentration de Sobibor a agi à partir de mai 1942 à octobre 1943. Pendant ce temps, dans les chambres à gaz, déguisés sous les douches, les blocs ont été détruites, selon diverses estimations, entre 150 mille jusqu’à 250 mille juifs de Pologne et d’autres pays européens. Le camp a cessé d’exister après la révolte des prisonniers, qui a dirigé le militaire soviétique Alexandre Petchersk.