Poutine et Netanyahou ont discuté des préoccupations d’Israël pour sa sécurité

SOTCHI, le 10 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine et le premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu lors des pourparlers à Moscou le 9 mai discuté, notamment, les questions relatives aux préoccupations de Tel-Aviv pour sa sécurité. Ce sujet a déclaré aux journalistes, pourvoi du secrétaire de presse le chef de l’etat russe, Dmitri Peskov.

« Hier, vraiment, de manière intégrée, discuté la situation autour de la Syrie, la situation dans la région et les diverses questions relatives à la préoccupation qu’exprimait m. Netanyahu à l’égard de la sécurité de l’etat d’Israël », a déclaré Sables. « C’est tout ce que je peux vous dire », a souligné le porte-parole du Kremlin, sur demande, à préciser, se levait sur la rencontre Poutine et Netanyahou thème suivie d’israël des frappes aériennes sur la Syrie.

Israël a attaqué jeudi des dizaines de sites militaires en Syrie en réponse à des tirs de roquettes de l’armée de la position sur le plateau du Golan. Plus tôt jeudi, de la part de la Syrie par les forces de regroupement « Al-Quds » ont été lancés, selon Israël, pas moins de 20 missiles et autres projectiles sur les meilleures positions de l’armée israélienne sur le Golan. Une partie des missiles a été interceptée par le système de défense « dôme de Fer », le reste n’a pas volé. Du côté israélien de victimes et de destructions non.