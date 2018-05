Poutine et Пашинян à Sotchi discuteront des questions d’actualité de la sécurité régionale

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine et le premier ministre de l’Arménie Nichol Пашинян le 14 mai à Sotchi en marge de la réunion du haut (ugtt) du conseil discuteront des questions d’actualité de la sécurité régionale. Ce sujet a déclaré le président par intérim de l’assistant du président de Yuri Ushakov.

« Il est prévu que lors des négociations qui se tiendront à Sotchi seront discutées les questions clés de l’agenda bilatéral, ainsi que quelques-unes des questions de sécurité régionale », dit – il.

C’est, selon Ouchakov, sera la première rencontre les dirigeants des deux pays, après le changement du système politique en Arménie. Ce sera le premier contact, ce qui en soi est importante du point de vue que les dirigeants apprennent les uns avec les autres. Je ne pense pas que bientôt, il sera très approfondie de la discussion de tous les sujets de la coopération bilatérale, mais une sorte de conversation, naturellement, peuvent être touchés par les questions prononcées, notamment en tenant compte de citations célèbres de monsieur Пашиняна sur la coopération dans le cadre de ЕАЭС, de l’OTSC, et ainsi de suite », – a déclaré le pourvoi de l’assistant du président. Lors de cette Ouchakov a suggéré que, dans le cadre d’un premier contact, il sera question à l’ordre du jour du conseil économique Eurasiatique.

En conformité avec les modifications apportées à la Constitution de l’Arménie à l’issue d’un référendum le 6 décembre 2015, au chef du gouvernement d’un pays traversé les principaux pouvoirs de l’exécutif. Le 8 mai 2018 assemblée Nationale (parlement) de l’Arménie à la majorité a soutenu la nomination de Nicolas Пашиняна le premier ministre. Après cela, Poutine et Dmitri Medvedev a envoyé Пашиняну télégrammes de félicitations. Le 8 mai a également eu lieu une conversation téléphonique Poutine et Пашиняна.

Ouchakov a souligné que « les positions de la Russie et de l’Arménie sur les questions internationales et régionales de l’ordre du jour sont proches ou identiques ». « Des contacts intensifs sur la ligne du MAE de deux pays, de promouvoir la coordination dans le domaine de la politique étrangère, notamment dans le cadre de l’ONU, de l’union économique Eurasienne, la CEI, l’OTSC, de l’OSCE et d’autres organisations multilatérales », a – t-il ajouté.

Porte-parole du Kremlin a également rappelé que la Russie, ainsi que deux autres par les coprésidents (états-UNIS et la France) du groupe de minsk de l’OSCE, « joue un rôle actif de médiation dans le règlement pacifique du conflit du haut-karabakh ».