MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a invité son collègue serbe Alexandre Вучичу informelle pour discuter des questions de la coopération bilatérale. Mardi soir Poutine a pris le Вучича au Kremlin, il est devenu le premier après l’inauguration de la rencontre du président russe étrangers leader.

« Cette année, nous célébrons le 180e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous avons été en croissance le chiffre d’affaires. L’an dernier, il a augmenté de 23%. Et je suis très heureux qu’il y a aujourd’hui l’occasion de la soirée dans une ambiance informelle, avant завтрашними les activités organisées de parler sur tout l’ensemble de nos relations », dit – Poutine à son collègue.

Poutine a souligné que cette fois, il bénéficiait d’une joyeuse occasion de la rencontre – la célébration de l’anniversaire de la fin de la Grande guerre Patriotique. « Dans la mémoire historique de notre peuple, certainement conservé des pages glorieuses de l’histoire: la Serbie et la Russie se produisaient ensemble dans la lutte contre un ennemi commun », a souligné le président russe.

Le président de la Serbie, a assuré le dirigeant russe Vladimir Poutine, que la Serbie sera de maintenir l’indépendance et ne va pas devenir membre de l’OTAN.

Il a félicité Poutine avec une victoire électorale, et lui a souhaité plein succès aux travaux et a remercié « l’accueil exceptionnellement chaleureux ». En outre, le dirigeant serbe a exprimé sa gratitude au nom des citoyens de son pays pour le soutien du peuple serbe dans des situations de la vie.

« Comme vous le savez, dans les relations internationales, rien ne dure en bref, que de la reconnaissance, et je voudrais vous remercier encore une fois pour ce que vous avez fait en 2015, lorsque vous êtes littéralement sauvé le peuple serbe, qui était et est le plus touchés par le peuple au cours du siècle dernier contre le stigmate de génocide, quand vous avez mis le veto britannique de la résolution des NATIONS unies. Je voudrais vous assurer que ce que vous avez fait, le peuple serbe n’oubliera jamais. De nombreuses fois défendu l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Serbie », a déclaré Вучич.

En outre, le dirigeant serbe a souligné que la Serbie dans les moments de la Russie reste toujours à ses côtés.

« Je voudrais dire que la Serbie a démontré qu’elle est un partenaire fiable de la Fédération de russie. Et dans les moments qui n’ont pas été faciles pour la Russie, la Serbie ne marchait contre les intérêts de votre côté », dit – il.

À l’issue des pourparlers, il a exprimé l’espoir que les pays peuvent considérablement promouvoir leur coopération dans tous les domaines.

La réunion a également adopté le conseiller du président russe Iouri Ouchakov.