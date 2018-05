SOTCHI, le 18 mai. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine heureux de la délivrance de l’ex-employé de GRU de serge Скрипаля condamnée à de l’espionnage, de l’hôpital et lui souhaite de la santé.

« Oui, aujourd’hui je l’ai aussi entendu de la part des médias, qu’il est sorti de l’hôpital, dieu lui de la santé, nous sommes très heureux de vraiment », a déclaré Poutine lors d’une conférence de presse à l’issue des négociations dans un cercle étroit avec le chancelier fédéral de l’Allemagne Angela Merkel.

Le président a noté que la Russie a proposé à plusieurs reprises de l’aide de la grande-Bretagne dans l’enquête de l’affaire, et cette proposition est toujours en vigueur.

« En ce qui concerne l’enquête [de l’affaire Скрипаля], nous, de notre part à plusieurs reprises offert britannique aux partenaires de fournir toute l’assistance nécessaire à l’enquête et nous ont demandé de permettre à cette enquête, aucune réponse n’est pas encore, – a déclaré m. Poutine. – Notre proposition reste ouverte ».

Selon la version de la partie britannique, Sergey et Julia Скрипаль ont subi le 4 mars à Salisbury effets neurotoxique de la substance. Initialement, les MÉDIAS britanniques ont rapporté que leur état est critique, et les chances de survie sont minimes. Mais alors, ils s’en sont bien sortis. Le 10 avril, écrit Julia, et le 18 mai county hospital de Salisbury a indiqué sur le relevé de son père. Londres affirme que la substance est appliquée contre Скрипалей, a été développé en Russie, et, à ce titre, accuse Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations à cet égard.