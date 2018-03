Poutine: la course aux armements entre les états-UNIS et de la fédération de RUSSIE a commencé après la sortie de Washington du traité ABM

© Alexei Nikolsky/TASS

NEW YORK, 2 mars. /TASS/. La course aux armements entre les états-UNIS et la Russie a commencé après que Washington est sorti du Traité sur la défense antimissile (ABM). Ce sujet a déclaré le président de la Russie Vladimir Poutine dans une interview à la chaîne de télévision NBC, dont la partie a diffusé jeudi.

Poutine a été interrogé sur l’opportunité de comprendre son message à l’assemblée Fédérale, comme « l’annonce d’une nouvelle guerre froide » et si les états-UNIS et de la fédération de RUSSIE à l’heure actuelle de la course aux armements.

« De mon point de vue, de ceux qui proclament le début d’une nouvelle guerre froide, ne sont pas des analystes – ils font de la propagande. Si vous parlez de la course aux armements, il a commencé au moment où les etats-UNIS ont dénoncé le traité ABM », a répondu le président de la Russie.

Aussi, selon lui, tous les essais des systèmes plus récents des armes stratégiques, créés en Russie en réponse à l’étape de la partie américaine, ont été un succès. « Chaque système d’armes, qui ont discuté aujourd’hui, est facile dpasse et contourne un système de défense antimissile », a déclaré Poutine. Il a apprécié le déroulement de l’essai « excellent ».

« Certains d’entre eux [des systèmes d’armes] exigent toujours plus fine de mise en place et de raffinement. D’autres ont déjà été livrés aux troupes et se trouvent dans un état de préparation », a déclaré le chef de l’etat. « Chacun de ces systèmes d’armes se trouve à un certain stade de la préparation. Certains d’entre eux sont déjà sur le combat du devoir, de troupes », – at-il dit.

En outre, selon Poutine, l’argent qui est dans les états-UNIS envoyèrent sur la création de systèmes de défense, « ont été jetés au vent », de sorte que le plus récent des armes russes est capable de les surmonter.

D’ailleurs, le président de la fédération de RUSSIE estime que les grandes puissances vaudrait la peine de travailler sur un ensemble de protection contre les terroristes, et ne pas créer une menace pour l’autre. Selon Poutine, il a offert des états-UNIS de travailler ensemble sur les systèmes PRO, mais a été refusé. Il est prévu que l’interview sera affiché entièrement dans les prochains jours.

Dans son message à l’assemblée Fédérale, le président de Russie, a annoncé jeudi sur le développement et les tests des systèmes plus récents des armes stratégiques, créés en réponse à simple face de sortie de Washington du Traité ABM et la pratique de son déploiement sur le territoire des états-UNIS et à l’extérieur de leurs frontières nationales.

Parmi eux, le nouveau missile ballistique intercontinental « les sarmates », hypersonique les services de « Poignard », missile de croisière nucléaire энергоустановкой, ainsi que le drone sous-marin de l’appareil, qui peut être équipé de classiques et de munitions nucléaires.

Ce faisant, le chef de l’etat a souligné que la puissance militaire de la Russie est une garantie de la paix sur la planète, et tous les travaux sur le renforcement de la capacité de défense du pays menées dans le cadre des accords en vigueur dans le domaine du contrôle des armements.