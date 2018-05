Poutine: la croisée des Années de la Russie et le Japon permettront d’améliorer la confiance entre les habitants des deux pays

Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine et le premier ministre du Japon, Shinzo Abe

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine espère que la tenue de les Années croisées de la Russie et le Japon contribuera à l’intensification des contacts entre les habitants des deux pays et permettra d’améliorer la confiance entre eux.

« Bien sûr, des années serviront à renforcer les contacts dans les domaines les plus variés, le développement de directs et d’amitié, les contacts entre les personnes, permettra d’améliorer le niveau de confiance mutuelle entre nos peuples, et, par conséquent, à renforcer la fondation de la coopération bilatérale », a déclaré m. Poutine lors de la cérémonie d’ouverture des Années croisées de la Russie et le Japon, qui se déroule au théâtre du bolchoï à Moscou.

Le chef de l’etat a souligné que de nombreux événements auront lieu à l’Extrême-Orient russe. « C’est naturel. Les investisseurs japonais depuis longtemps et avec succès y travaillent, participent à des projets de haute technologie, qui sont mises en œuvre sur les territoires le développement », dit-il, ajoutant que « cette expérience positive vaut la peine de promouvoir et de distribuer à d’autres régions de notre pays ».

Poutine s’est prononcé aussi pour établir une communication plus étroite entre les représentants des experts et des organisations non gouvernementales, des scientifiques et des intellectuels.

« Le programme d’Années il existe de nombreux contacts entre les parlementaires, des universitaires, des étudiants et des échanges de jeunes », – a rappelé. Le président de la fédération de RUSSIE a promis que le Japon se dérouleront de nombreuses tournées russes équipes créatives, ainsi que de nombreuses expositions et de la Semaine du cinéma russe.

« De nouveau je tiens à souligner que la mise en œuvre du projet les Années croisées contribuera à renforcer les relations de voisinage et de partenariat entre la Russie et le Japon », a conclu m. Poutine.