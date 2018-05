Poutine: la Russie et de l’Inde, un haut niveau de partenariat stratégique

SOTCHI, le 21 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a noté une bonne interaction de la Russie et de l’Inde au niveau des institutions militaires. Lundi, le leader russe à Sotchi a pris le premier ministre de l’Inde Нарендру Modi.

« Nous avons organisé des très dense de contact et une bonne interaction entre les départements militaires. Et tout cela est dit sur un très haut niveau stratégique de notre partenariat », a déclaré Poutine lors de la rencontre avec Modi. Il a également souligné la collaboration des deux pays dans la sphère de la politique extérieure, notamment sur les sites de l’ONU, le BRICS et de l’OCS.

Poutine a remercié les Modi pour la visite de la Russie, notant que « les relations russo-indiennes relation n’a pas besoin particulier la vue, mais récemment, leur développement a reçu une nouvelle impulsion. « Ils [les relations de la fédération de RUSSIE et l’Inde ont des racines très profondes. Récemment, nous avons réussi à leur donner une impulsion supplémentaire », a souligné le président russe.

Le président a également souligné que le chiffre d’affaires entre la Russie et l’Inde au cours des premiers mois de l’année 2018 a augmenté de 17%.

À son tour indien, le premier ministre a souligné que la Russie est un ami de longue date de l’Inde, et a noté qu’il était très heureux d’être à Sotchi, sur l’invitation de Poutine, qu’il considère comme son ami.

« Je suis le premier premier ministre de l’Inde, qui a visité cette ville. Et nous avons des relations de longue date, nous sommes des rencontres bilatérales. Et je tiens à remercier le président Poutine, qu’il a organisé une réunion informelle et m’a invité », a déclaré Modi.

Il a également félicité Poutine à l’entrée en fonction du président de la fédération de RUSSIE et lui a transmis les meilleurs vœux. « Nous par téléphone en ont parlé, et je tiens personnellement à vous féliciter », a précisé Modi.