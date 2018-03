Poutine: la Russie peut utiliser des armes nucléaires lors de la menace à l’existence du pays

© Marat Абулхатин/фотослужба de la Douma d’etat de la fédération de RUSSIE/TASS

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. La russie peut utiliser les armes nucléaires, en réponse à une attaque nucléaire ou en cas de menace de l’existence du pays, a déclaré le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine dans une interview à la chaîne de télévision NBC.

« Il y a deux raisons qui peuvent nous inciter à utiliser l’arme nucléaire: l’attaque sur nous avec une arme nucléaire ou d’une attaque de la RUSSIE avec l’aide d’armes classiques dans le cas où il existe une menace de l’existence de l’etat russe », – a déclaré le chef de l’etat russe, en répondant à la question de savoir si l’attaque sur la Russie sans l’utilisation des armes nucléaires par les conduire à l’attaque de la part de la fédération de RUSSIE.

Dans son message à l’assemblée Fédérale, le président de la Russie le 1er mars, a annoncé le développement et les tests des systèmes plus récents des armes stratégiques, créés en réponse à simple face de sortie de Washington du Traité ABM et la pratique de son déploiement sur le territoire des états-UNIS et à l’extérieur de leurs frontières nationales. Parmi eux – missile ballistique intercontinental « les sarmates », hypersonique les services de « Poignard » missile de croisière nucléaire энергоустановкой, ainsi que le drone sous-marin de l’appareil, qui peut être équipé de classiques et de munitions nucléaires. Ce faisant, le chef de l’etat a souligné que la puissance militaire de la Russie est une garantie de la paix sur la planète, et tous les travaux sur le renforcement de la capacité de défense du pays menées dans le cadre des accords en vigueur dans le domaine du contrôle des armements.