MOSCOU, 8 avril. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a salué les participants et les invités du XVIIE Moscou de Pâques festival, notant que cet événement depuis de nombreuses années, occupe une place digne dans la vie culturelle du pays. Le texte d’accueil placé à dimanche sur le site du Kremlin.

« Il est encourageant de constater que le concept créatif maestro Valery Абисаловича Gergiev s’est incarné dans une si bonne affaire, et depuis de nombreuses années, le festival de Pâques occupe une place digne dans la vie culturelle, la vie publique de notre pays. Surmonter de grandes distances, initie les habitants des régions russes avec des chefs-d’œuvre nationale et étrangère de la musique classique, les meilleurs exemples de scène et de l’art choral, – a déclaré dans un salut. – Et bien sûr, je marquerai un rôle de bienfaisance, la mission du forum, de son importante contribution à la préservation de merveilleuses traditions de l’illumination, de la promotion dans la société morales immuables, les valeurs patriotiques ».

Poutine a également exprimé sa confiance que la créatrice, одухотворенная l’atmosphère de cette grande fête, son magnifique programme de concert, la meilleure maîtrise de l’illustre théâtre Mariinsky de l’orchestre symphonique des musiciens de renommée mondiale et des chanteurs impliqués dans le festival de cette année, laissent les spectateurs les plus légères, une expérience inoubliable ».

XVII festival de Pâques de Moscou s’ouvre dimanche, les deux représentations de l’orchestre Symphonique du théâtre Mariinsky dirigé par Valery Gergiev, directeur artistique de l’inspection.