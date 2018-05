MOSCOU, le 22 mai. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a adressé une salutation aux participants et aux invités du forum international « Golden knight » et a souligné qu’au cours de ses 27 ans, le forum a prouvé sa pertinence et a pris une place digne dans le calendrier importants publics et des événements culturels. Télégramme publiée mardi sur le site du Kremlin.

« Depuis ce temps, votre forum a prouvé sa pertinence, a retrouvé la bonne, rendu public, a pris une place digne dans le calendrier les plus importants publics, événements culturels », – dit dans le message.

Poutine a souligné que le forum « Golden knight », combineront des maîtres du théâtre et du cinéma, ainsi que les meilleurs représentants de cercles littéraires, de la musique et des beaux-arts et effectue le « noble, en vérité, ascétique et de la mission vise à préserver les hautes valeurs spirituelles et morales, de la mémoire historique, des traditions de patriotisme et de citoyenneté ». En outre, le forum favorise le développement des organisations humanitaires internationales relations, à l’instauration de relations de bon voisinage, de relations amicales et de la compréhension entre les hommes.

« Créatrice de одухотворенная l’ambiance du forum, son intéressant, un riche programme laisseront chez les participants et les invités les plus vives impressions », – le chef de l’etat a exprimé sa confiance.

Sur le festival

Forum international du film « Golden Knight » se déroule dès le 27 ème fois, et la quatrième fois – Sébastopol. Manifestation se déroule sous le slogan « Pour des idéaux moraux, l’élévation de l’âme de l’homme » et rassemble des personnalités du cinéma, du théâtre, des musiciens, des écrivains et des artistes de différents pays.

Les activités du festival ont lieu dans toute la Russie, ainsi qu’à l’étranger. Il y a quatre ans, après le retour de Sébastopol dans la composition de la fédération de RUSSIE, la direction du forum et le gouvernement de la ville a signé un contrat à durée indéterminée portant sur la coopération, selon lequel « Golden knight » est devenu le fournisseur de programmes culturels de la ville.

Cette année en compétition, le programme de la manifestation sera présentée 137 peintures, y compris les films et documentaires, des films pour enfants, films d’animation, ainsi que les travaux de l’étudiant. Le concours se déroule les auteurs de 28 pays, dont la Russie, l’Ukraine, l’Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan, les états-UNIS, de l’Australie, de la Bulgarie et de nombreux autres pays.