NOVO-OGARYOVO, le 26 décembre. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine lors d’une réunion informelle avec les dirigeants des pays de la CEI, a assuré que les pays continueront à travailler sur des tâches de développement socio-économique, le renforcement de la stabilité et de la sécurité des états.

« Je suis convaincu que l’approfondissement de la coopération dans le cadre de la CEI dans les domaines les plus variés répond aux intérêts fondamentaux des peuples de nos pays. Ensemble allons travailler sur une solution en face de nous des tâches de développement socio-économique, le renforcement de la stabilité et de la sécurité de nos etats », a assuré le président russe lors de la réunion informelle des dirigeants des pays de la CEI.

« Heureux qui a pu se réunir à la veille de la Nouvelle année, et comme convenu, dans un cadre informel résumer de la collaboration dans le cadre de la CEI au cours de la dernière année, de parler de plans sur le long terme et, bien sûr, de discuter des questions régionales et mondiale du plan », a déclaré le président de la fédération de RUSSIE.

Poutine a noté une croissance significative du chiffre d’affaires entre les pays. « Selon les données de dix mois, il a augmenté de près d’un quart », dit – il.

Selon le chef de l’etat russe, pour l’année de travail, des efforts importants ont porté sur le développement de l’intégration entre les moulins, l’élimination des barrières de circulation des services, ainsi que la lutte contre le terrorisme. « Les pays du commonwealth sont d’accroître l’interaction dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue », a – t-il noté.