SOTCHI, le 15 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine avec la chancelière de la RFA Angela Merkel le 18 mai à Sotchi ne sera pas soulever la question de la levée des sanctions, de sorte que n’est pas la partie russe a été l’initiateur de leur introduction. Ce sujet a déclaré aux journalistes, pourvoi porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

À propos de ce à plusieurs reprises le président de la fédération de RUSSIE, la question des sanctions n’est pas notre question, il n’est pas question de notre ordre du jour et de la partie russe n’a et n’a pas à l’esprit de soulever la question au sujet de ces sanctions, d’autant plus que, comme vous le savez, nous considérons illégal du point de vue du droit international », a dit le porte-parole du Kremlin, en réponse à la question, si la question de la levée des sanctions discuté lors de la réunion de Poutine et Merkel.

« N’est pas la Russie a introduit des sanctions, n’est pas la Russie a été l’initiateur de ce санкционного de l’échange et, par conséquent, n’est pas la Russie de lancer ces discussions », a ajouté le Sable.