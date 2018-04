Poutine: Moscou apprécie la position équilibrée de Vienne sur les questions internationales

MOSCOU, le 11 avril. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a déclaré que la RUSSIE salue la position équilibrée de l’Autriche sur les questions internationales.

« La russie salue la politique de la neutralité permanente de l’Autriche, de son une position équilibrée sur les questions d’actualité européenne et mondiale de l’ordre du jour », a – t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des lettres de créances des ambassadeurs de pays étrangers.

Poutine a souligné que les relations entre Moscou et de Vienne ont une histoire riche, et se développent à régler à l’amiable la clé. Selon lui, il a confirmé et les résultats de la récente visite en RUSSIE du chancelier fédéral de l’Autriche Sébastien Kurtz.

Le chef de l’etat a souligné qu’en 2018 atteint l’âge de 50 ans depuis le début de l’approvisionnement en Autriche du gaz naturel russe. « Alors marquait le début d’неподверженному conjoncture politique, la montée en énergie le projet, a dit Poutine. – Sa mise en œuvre assurait et fiable de l’exportation du gaz russe aux états européens, à leur assurer la sécurité énergétique ».