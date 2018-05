© Michael Климентьев/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

MOSCOU, 28 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine peut rencontrer des représentants de haut niveau Des Émirats Arabes unis, la délégation qui se rendra bientôt la capitale russe. Ce sujet a déclaré aux journalistes la porte-parole du chef de l’etat russe, Dmitri Peskov.

« En effet, seront à Moscou d’être les représentants des Emirats, nous n’excluons pas qu’une telle rencontre est possible avec le président », a déclaré le représentant du Kremlin. En réponse à la question, si cette réunion discuté de la situation sur le marché du pétrole, les Sables ai remarqué que le « encore trop tôt pour en parler ».

Voir aussi

La banque à Dubaï: bancaires islamiques peut devenir un catalyseur pour les investissements de la fédération de RUSSIE

Poutine, dans une conversation avec le prince d’Abu Dhabi a souligné la dynamique des relations économiques bilatérales

Emirates NBD et la Sberbank ont conclu un accord sur la vente turque « fille » de la banque d’Pargne

Comme prévu, la délégation d’Abu Dhabi sera à Moscou, le vendredi 1er juin.

En mars de cette année, Poutine a tenu une conversation téléphonique avec le prince héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées des eau de Mohamed Al Nahyan, au cours de laquelle a été relevé une forte dynamique de développement des relations des deux pays dans le domaine économique, commercial et des investissements, ainsi que « confirmée par la mutuelle d’intérêt dans la poursuite de la promotion de l’ensemble du complexe de la coopération bilatérale, en étroite coordination en vue d’assurer la stabilité et la sécurité dans la région du golfe Persique et au Moyen-Orient en général ».

La précédente rencontre entre le président de la fédération de RUSSIE avec le prince héritier d’Abu Dhabi s’est tenue en avril 2017, à Moscou.