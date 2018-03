Poutine promet d’améliorer le niveau de vie des Russes

Le président Vladimir Poutine a promis jeudi d’améliorer le niveau de vie des Russes et diviser par deux le niveau de pauvreté « inacceptable » lors du mandat de six ans qu’il devrait remporter le 18 mars.

A un peu plus de deux semaines du scrutin, Vladimir Poutine a débuté son adresse annuelle devant le Parlement en insistant sur la nécessité d’améliorer « le bien être » de la population et d’investir dans les infrastructures et la santé pour éviter à la Russie de prendre du « retard », ce qui constitue selon lui son « principal ennemi ».

« Les prochaines années seront décisives pour la vie du pays », a insisté le président russe, jugeant « essentiel le développement du bien être ».

« Nous devons résoudre l’une des tâches clés de la prochaine décennie: pourvoir une croissance certaine et à long terme des revenus réels des citoyens et réduire en six ans au minimum par deux le taux de pauvreté », a déclaré M. Poutine.

Il a souligné que le nombre de personnes confrontées à la pauvreté dans le pays était passé de 42 millions en 2000 à environ 20 millions actuellement.