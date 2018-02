Poutine se réunira pour la première fois avec le nouveau chancelier de l’Autriche

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine mercredi à Moscou pour des entretiens avec le chancelier fédéral de l’Autriche Sébastien Курцем. Ce sera la première rencontre des dirigeants: 31 ans, Kurtz a repris le poste de chancelier après les élections législatives à la fin de l’année dernière. En RUSSIE, il est venu pour une visite de travail.

Thème de la première conversation

Comment succinctement le service de presse du Kremlin, « il est prévu de discuter de l’état actuel et les perspectives de poursuite du développement des relations bilatérales, en particulier dans le domaine économique, commercial, énergétique, culturel et humanitaire domaines ». Aussi « se tiendra un échange de vues sur des questions internationales et régionales de l’emploi ». Auparavant, en autriche, le côté a mis que Poutine et Kurz discuteront des « relations entre les deux pays, les relations de la Russie et de l’UE, l’Ukraine et la Syrie ».

Voir aussi







Les efforts internationaux visant à régler le conflit en Syrie. Dossier



« La russie est un important partenaire et voisin de l’UE, et nous devons rester dans le dialogue avec la Russie. La paix ne peut être accompli qu’avec la RUSSIE, pas contre elle. Nous devons en finir avec блоковым une façon de penser et de repenser la tendance de nos relations avec la Russie », – a noté dans la chancellerie fédérale et a ajouté que Kurtz confirmera lors de la rencontre européenne de la position sur la nécessité de conserver des sanctions à l’égard de la fédération de RUSSIE jusqu’à la complète exécution de minsk arrangements.

Auparavant lui-même Kurz a parlé de la faisabilité de la levée progressive de антироссийских de sanctions lorsque les progrès accomplis dans le processus de minsk. Selon lui, « dans le long terme, la paix en Europe est peut-être seulement avec la Russie comme un partenaire et non comme un adversaire. Cependant, soulignait-il, cela ne doit pas signifier que l’UE peut « fermer les yeux sur la violation du droit international ».

Les questions de l’énergie et de l’économie

Le nouveau chancelier de l’Autriche a déclaré que Vienne positivement s’applique à la mise en œuvre du projet de construction du gazoduc « Nord stream – 2 », mais à l’écoute et aux différentes opinions de ses partenaires de l’UE à cet égard. « Nous considérons positivement ce projet, ce qui ne signifie pas que nous ne prenons pas en compte les intérêts et les doutes de certains partenaires de l’union Européenne », – a dit Kurtz. La mise en service du « Nord stream – 2 » est prévu pour la fin de l’année 2019. La tuyauterie doit passer sous la mer Baltique de la russie de la côte à la côte de l’Allemagne.

Voir aussi







Qui empêche le gazoduc « Nord stream — 2 »



Ce faisant, l’Autriche s’oppose à un développement de l’énergie nucléaire en général, et contre la construction à l’aide de la Russie, de nouveaux blocs de la centrale NUCLÉAIRE de Paks en Hongrie en particulier. Le 22 février, le gouvernement de l’Autriche a déposé une poursuite en cour Européenne de justice, juridiction contre les décisions de la commission Européenne d’approuver l’octroi de subventions de la Hongrie à la construction de nouvelles unités de la centrale NUCLÉAIRE de Paks. De la fédération de RUSSIE et la Hongrie ont convenu de construire de nouvelles tranches de la centrale NUCLÉAIRE de Paks en janvier 2014.

Autrichiens les entrepreneurs, il semble configuré sur le développement des relations économiques avec la RUSSIE. Ainsi, les délégations de l’Autriche et de l’Allemagne seront les invités d’honneur à Yalta forum économique international, qui aura lieu en Crimée, 19-21 avril. Selon les organisateurs du forum, le principal sujet de discussion lors de la visite des autrichiens et allemands des hommes d’affaires, politiciens, personnalités publiques de lors de la visite seront la levée des sanctions et le rétablissement des relations de la Russie avec l’Allemagne et l’Autriche.