MOSCOU, le 11 janvier. /TASS/. Le président de la Fédération de russie Vladimir Poutine tiendra sa journée de travail à Moscou, dans son programme prévu deux rencontres: avec des élèves – auteurs des meilleures compositions sur le thème « la Russie, aspire à l’avenir », et avec les dirigeants russes de la presse écrite et des agences d’information, le service de presse du Kremlin.

« La russie, aspire à l’avenir »

Dans la Journée du savoir, le 1er septembre 2017, le chef de l’etat a passé de la Russie piscine leçon sur le thème « la Russie, aspire à l’avenir, au cours de laquelle s’est adressé aux élèves à la proposition de composition, ce qu’ils voient le pays sur la frontière 2040 – 2050. Ainsi, dans le cadre d’un concours National de dissertation est apparue une homonyme « présidentielle » nomination, qui accumule les rêves de la jeune génération sur le développement des pays d’origine.

En effet, au cours des 17 dernières années, la Russie a changé. Ont ouvert des centaines de nouvelles entreprises, lancé de nombreux projets dans tous les secteurs de la science et de la technologie. Gouvernement modernise l’armée et à la maîtrise de l’Arctique, le système augmente le niveau de l’état et de mettre les autres à des objectifs ambitieux. Si il y a 17 ans, les autorités ont pensé, à la fois économiquement rattraper le Portugal, aujourd’hui, ils mettent la tâche, malgré les sanctions de réaliser la croissance du PIB supérieur à la moyenne mondiale. Il existe des dizaines de суперпроектов, leur exécution dans son intégralité peut prendre une, deux, trois décennies.

Leurs réflexions, comment y parvenir dans le futur, et les ont 437 milliers d’enfants qui ont déclaré leurs travaux à la « présidentielle » de la candidature. Dans l’ensemble, au concours de toute la russie des compositions, qui se tient à partir de 2015, a réuni 1,9 million d’élèves de 85 sujets de la Fédération de russie. Les gagnants du concours d’acier de 100 élèves de 9 – 11 classes de 60 sujets de la fédération de RUSSIE, à la nomination proposée par le président Poutine, ont été marqués 35 travaux.

Tous les lauréats ont été récompensés par le recueil d’une centaine de meilleures compositions de « la Russie qui aspire à l’avenir », les diplômes et les souvenirs. En outre, pour les gagnants de la compétition a été organisée par le programme éducatif, culturel comprenant les activités, commerciales et de communication du jeu. Les gagnants ont reçu la possibilité d’aller en vertu de permis à l’éducation dans le changement du mouvement Russe des écoliers dans les centres « Artek », « l’Aiglon », « l’Océan » au cours de l’année 2018.

Rencontre avec la direction de la presse écrite

En outre, le jeudi, à la veille célébrée le 13 janvier, la Journée de la presse russe, Poutine s’entretiendra avec les dirigeants nationaux de la presse écrite et des agences de presse. « Au cours de l’entretien, qui aura lieu à la rédaction d’un journal « Komsomolskaïa pravda », prévu de discuter de questions d’actualité de l’industrie », – dit dans le message du service de presse.

De TASS, dans cette rencontre prendra part, le directeur général de l’agence Sergueï Mikhaïlov.

Poutine est en contact régulier avec les représentants des MÉDIAS dans différents formats. Ainsi, au cours des dernières années sur les champs du forum économique international de saint-Pétersbourg (RUSSIE), le président de la fédération de RUSSIE, traditionnellement, la tenue de réunions avec les dirigeants internationaux des agences de presse. La russie lors de ces manifestations est l’agence TASS, agissant organisateur.

La journée de la presse russe (le 13 janvier) a été créé en 1992 en liaison avec l’historique – date de début de la publication de la première fédération imprimée du journal « Vedomosti », d’abord paru en lumière le 13 janvier 1703. L’ouvrage a été créé à l’initiative de Pierre I, complète le nom d’origine de journal – « les feuilles sur les militaires et des autres affaires, dignes de la connaissance et de la mémoire, arrivs en moscovie, et dans d’autres des pays voisins ».