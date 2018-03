KALININGRAD, le 2 mars. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE, Vladimir Poutine n’a pas exclu une augmentation de la responsabilité des décharges illégales, cependant, à son avis, est nécessaire à la solution complète du problème.

« En ce qui concerne la responsabilité, ce que les gens disent, ne se rouillera pas, c’est le plus simple. Maintenant à la Douma d’etat un projet de loi et ce sera fait. Dans cette situation, cela correctement, il faut le faire », a déclaré le chef de l’etat, répondant aux questions des participants медиафорума de la Russie, le front populaire (PIB) « la Vérité et la justice ».

Lors de cette Poutine a averti: « il Suffit de resserrer sa responsabilité ne suffit pas, il faut inclure d’autres, y compris des mécanismes économiques de résoudre le problème ».

Selon Poutine, « on ne peut pas simplement prendre une décharge et les faire glisser d’un endroit à un autre, ou de la fermer, et en même temps de commencer quelque chose d’autre à blâmer ». « Besoin d’globale, une approche intégrée », a assuré le président. Il a expliqué que cette approche doit être, avant tout, dans la transparence de la procédure de prise de décision sur les décharges d’ordures. « Il est clair que cela doit être à l’écart de l’habitat des gens », – a souligné le chef de l’etat.

« Mais nous devons en même temps comprendre que ce sera plus cher », a averti le chef de l’etat. Selon lui, dans ce cas, vous devez soit des subventions, soit l’introduction de ces redevances.

« Il faut élaborer un système de travail de ces déchets, le besoin de créer des complexes de la collecte séparée, et de le faire par étapes », – a appelé une autre direction Poutine. Il a précisé que « la première phase n’est pas d’interdire un dépotoir de carton, de papier, et la deuxième phase – pneus de voiture, sur la troisième, d’interdire déverser des déchets ménagers, où il y a de différents ingrédients dangereux et composants ». Lors de cette Poutine a souligné que le besoin et le recyclage des déchets. « Assez d’argent ou non, si tout simplement de financer? Juste assez pas assez, et nulle part dans le monde ce n’est pas fait. Ce besoin de se transformer en général, une entreprise, d’attirer à l’endroit de l’investissement, de créer les conditions pour qu’ils investissements », a énuméré le président. Il a également attiré l’attention que les conditions pour attirer les investissements doivent être claires, transparentes, de marché et de ne pas жульническими ».

« Cela doit être globale, et allons faire », promet le chef de l’etat.