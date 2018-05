SOTCHI, le 11 mai. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine, le 14 mai sur les champs du sommet ЕАЭС organisera plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec le premier ministre de l’Arménie Николом Пашиняном.

Ce sujet a déclaré aux journalistes pourvoi porte-parole du président, Dmitri Peskov.

« Lundi, sera le sommet de ЕАЭС, seront des rencontres bilatérales avec le président Poutine – [premier ministre de l’Arménie Николом] Пашиняном, et avec [le président de la Kirghizie Сооронбаем] Жээнбековым, et avec [le président de la Biélorussie Alexandre] Loukachenko, et avec [le président du Kazakhstan, m. Nursultan] Nazarbayev. Assez intense ordre du jour », a déclaré Sables.

Comme rapporté précédemment par le Kremlin, réunion du haut (ugtt), le conseil aura lieu à Sotchi, le 14 mai. Précédemment Пашинян déclaré qu’il voulait au sommet de rencontrer Poutine et de discuter du développement des relations arméno-russes. Loukachenko a également déclaré qu’il envisage de tenir une réunion avec le président Poutine, le 14 mai.