© Alexander Рюмин/TASS

MOSCOU, 27 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine tiendra une « ligne Droite », le 7 juin, le service de presse du Kremlin.

Pour Poutine, ce sera la première « ligne Droite » lors d’un nouveau mandat de six ans sur le principal public de la poste et 16-je depuis 2001. Poutine 11 fois répondu aux questions de la population du pays en tant que président et quatre en tant que premier ministre.

Comme le service de presse du Kremlin, le transfert débutera le 7 juin à 12:00 heure de moscou dans la diffusion de chaînes de télévision le Premier, « Russie 1 », « Russie 24 », OTP, des stations de radio « le Phare », « Vesti FM » et « Radio Russie » sortira annuelle d’un programme spécial « ligne Directe avec Vladimir Poutine ». Poser une question, vous pouvez, par téléphone, en envoyant un sms ou un mms, ainsi que via le site web du programme ou de l’application mobile. Le recours à la « ligne Droite » sont mis à jour également les utilisateurs des réseaux sociaux « Facebook » et « Camarades de classe », où vous pouvez envoyer le texte de la question ou de demander au président en enregistrant une vidéo. En outre, directement pendant l’émission de sortir directement en vidéo avec le studio les utilisateurs d’applications « Moscou – Poutine » et OK Live.

Les questions sont mis à jour à partir de 08:00 gmt le 27 mai jusqu’à la fin du programme, le 7 juin. Les plus intéressantes et pertinentes seront posées au président lors d’une émission en direct.

Appeler un centre de messages, vous pouvez à partir de n’importe quel point de la Russie sur le numéro de 8-800-200-40-40. Service de la ville et de la téléphonie mobile – gratuit. De l’étranger, appelez votre centre de traitement des messages, vous pouvez par téléphone +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Les questions sous forme de sms et mms sont mis à jour par chambre 0-40-40 uniquement avec les téléphones des opérateurs russes de la communication. Envoi de messages gratuit. Poser une question sur la langue russe et de pas plus de 70 caractères.

Envoyer votre question à travers le site moskva-putinu.ru. Là aussi des informations détaillées sur la prochaine « ligne Droite », les méthodes de communication avec le centre commun de traitement des messages, archives des programmes précédents.

Depuis le 27 mai question, vous pouvez envoyer et par le biais de l’application mobile officielle de « Moscou – Poutine ». Groupes officiels sur les réseaux sociaux « Facebook » et « Camarades de classe » .

Le 7 juin sur le site du programme à l’antenne de la télévision Publique de la Russie (GNA) sera disponible à la diffusion de la langue des signes.

Le secrétaire de presse du président russe, Dmitri Peskov précédemment, a prédit que le format de la « ligne Droite » en 2018 sera un peu différent des années précédentes. « Cette année, « la ligne Droite » offre une variété d’innovations. L’essence de cette unique dans la pratique mondiale, avec du contenu et d’un point de vue technologique de l’événement restera la même, mais elle sera peu à peu enrichi du point de vue de la géographie, de la quantité de communication en conformité avec les avancées technologiques qui sont à notre disposition », – a promis aux journalistes le porte-parole du Kremlin.

« Ligne directe avec Vladimir Poutine » – le programme tv, au cours de laquelle le chef de l’etat répond en direct aux questions des citoyens de la Russie et d’autres pays. Pour la première fois cette forme de communication a été organisée le 24 décembre 2001. Dans la suite, ces sessions ont été réalisées chaque année, à l’exception de 2004 et de 2012. En 2017 « la ligne Droite » s’est tenue le 15 juin.

En contact direct avec Poutine

Les questions des russes pour la « ligne Droite » vont de quelques jours, ils sont de différents canaux de communication. Les plus intéressantes et pertinentes sonnent en direct. Aussi en 2017 directement pendant l’émission, vous pouvez organiser votre vidéo avec le studio de « la ligne Droite ».

Dans la tradition de la « ligne Droite » – la découverte des retraites studios de la télévision dans différents points du pays. Par conséquent, les habitants des localités ou les employés de certaines entreprises obtiennent la possibilité de parler directement avec le chef de l’etat.

L’expérience des années passées a dit que plus les russes préoccupé par les problèmes de l’industrie, de la construction, des transports, des communications, du travail et des salaires, de l’écologie et de l’environnement, du LOGEMENT, de la santé, de l’éducation. Comme l’a souligné le Sable, « traditionnel beaucoup vient de la vie des histoires dans lesquelles les gens demandent le président de l’aide. »

Lui-même le chef de l’etat derniers jours avant la « ligne Droite » met l’accent sur la préparation à la conversation. Comme l’a appelé le processus de Sables, Poutine effectue une « mise à niveau de l’information » – rafraîchit les données statistiques, communique avec des ministres, des chefs d’agences.

Porte-parole du Kremlin a maintes fois affirmé que le règlement de la « Droite » n’existe pas, Poutine décide combien de temps durera la conversation télévision en direct. En 2001, le chef de l’état a été adressée à 400 mille questions, à l’avenir, leur nombre augmente, et de plusieurs millions de dollars. Le record de la « ligne Droite » a été installé en 2013, lorsque le président Poutine a répondu aux questions de 4 heures 48 minutes. En 2017, la conversation a pris 3 heures et 56 minutes.