ZHELEZNOVODSK, le 1er janvier. /TASS/. Les équipes nationales de l’Afrique et de l’Amérique Centrale peuvent choisir comme base d’entraînement de la coupe du monde de football 2018 aires de Zheleznovodsk (région de Stavropol). Cela dit TASS chef de la ville-station Eugène de Moïse.

« Les commandes définissent eux-mêmes, où héberger, de déclarer à ce sujet (l’emplacement d’origine – env. TASS), peut-être près de février. Mais on sait que plusieurs étrangers en préfabriqué, en particulier des pays d’Afrique et d’Amérique Centrale, considèrent Jeleznovodsk comme bases de leurs équipes à la coupe du monde », dit – il.

Selon Moïse, Jeleznovodsk l’un des premiers terminé la construction de bases d’entranement qui apparaissent dans la station balnéaire de la coupe du monde 2018. Sur les deux sportifs de l’objet dépensé plus de 260 millions de roubles. « Aujourd’hui, le terrain du stade « Spartacus » прокосили déjà six fois, et la pelouse sur le compte-gouttes quatre fois. Sont restés très peu touche – tracer les lignes sur le terrain et d’un tapis roulant, d’installer des casiers dans les vestiaires et organiser les armoires », dit – il.

Aussi sont refaites à neuf des voies d’accès à la formation des bases avec le volume des pièces jointes de plus de 12 millions de roubles. « J’espère que les préfabriqués apprécieront nos champs de dignité et viennent c’est à nous de le железноводские les adolescents personnellement pu voir le football », dit Moïse.

Seulement cinq d’entraînement bases sont construites sur les Eaux Minérales du Caucase à la compétition: à Kislovodsk, Yessentuki, de Lermontov et de deux bases de Zheleznovodsk. Ils représentent des stades avec des terrains de football de 110 à 70 m, il y prévoit administratif et locaux sociaux avec des vestiaires et des salles de réunion, d’une tribune de 500 places et plus, ainsi que des places de parking. Chaque aire de jeu va de paire avec l’hôtel, dans lequel les athlètes seront de vivre, de s’entraîner et de les matchs seront sortir de l’aéroport à l’Eau Minérale. Le coût total des travaux de construction est de 790 millions de roubles, dont 635 millions de dollars – les ressources du budget fédéral.

Le championnat du monde de football 2018 aura lieu du 14 juin au 15 juillet sur les 12 stades dans 11 villes de la Russie.