MOSCOU, 12 mai. /TASS/. Première du film d’animation « Гофманиада » se tiendra en Russie, le 11 octobre. Cela a été rapporté samedi le service de presse de « Союзмультфильма ».

« Le début de la location d’un long métrage « Гофманиада » nommé le 11 octobre. Russes distributeur de peintures agit Walt Disney Studios de Sony Pictures Releasing », – dit dans le message.

« Гофманиада » – à l’échelle un projet d’animation « Союзмультфильма », le réalisateur a prononcé Stanislav Sokolov. Le travail sur le film a duré plus de 15 ans – chaque poupée, que le public verra dans le film, créé à la main par les artisans. Plus des centaines de poupées créées par les esquisses de Michel Neuronale.

Le personnage principal du film – Ernst Hofmann, un jeune avocat, musicien et écrivain, qui vit à deux dimensions – le monde imaginaire de ses propres œuvres et dans la réalité ordinaire d’une petite ville allemande. Dans les images de ses personnages Гофману ferez l’expérience la plus étonnante et dangereuse aventure, qui peuvent ne pas être simplement des fantasmes de ses propres contes de fées.