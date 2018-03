Première mission commune à l’international pour l’UCL et la KU Leuven depuis 50 ans

L’Université catholique de Louvain (UCL) et la KU Leuven (KUL) organisent, les 9 et 10 mars 2018 prochains, une mission conjointe au Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston.

Cette première mission commune à l’internationale depuis la scission de l’Université de Louvain en 1968 verra la signature d’un programme d’échanges de chercheurs entre la KUL et le MIT auquel l’UCL participe déjà ainsi qu’une rencontre avec l’ensemble des docteurs honoris causa des deux universités provenant de Harvard et du MIT, indique mardi l’UCL dans un communiqué.

Cet accord doit permettre aux chercheurs des différentes institutions d’approfondir leur domaine de recherche dans les laboratoires du MIT et vice-versa, poursuit l’UCL.

Cette mission commune constitue également une nouvelle étape dans le rapprochement opéré entre l’UCL et la KUL. Les deux universités ont en effet décider de reconstituer de manière numérique l’ancienne bibliothèque académique qui avait été scindée dans la foulée du « Walen buiten ». Les deux Alta mater envisagent également de concéder à l’avenir les insignes de docteur honoris causa.

Il y a 50 ans le « Walen buiten »