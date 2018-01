Prendre une douche ou faire la vaisselle, le combat de certains habitants de Beloeil

Depuis des années, le manque de pression dans les canalisations d’eau perturbe les habitants de la Résidence « Le Moulin à vent ». Pour prendre une douche ou lancer une machine à laver, avoir de l’eau est parfois très compliqué, surtout les weekends et en soirée. Et cela ne va pas en s’arrangeant.

Cela fait 15 ans que Cathy habite le quartier et les problèmes ont toujours été présents. « C’est vrai qu’avant, on avait surtout des problèmes le weekend. Mais depuis que de nouvelles maisons ont été construites dans le quartier, la demande en eau est encore plus forte. Et on a désormais aussi des problèmes en soirée, la semaine. On a souvent qu’un simple filet d’eau. »

Même son de cloche du côté de Thierry, un voisin. « Pour la douche, ça ne nous empêche pas de nous laver. Mais c’est fastidieux pour se rincer. Et pour faire une vaisselle, il faut être patient avant de remplir le bac. »

Un problème de pression d’eau que la commune de Beloeil connait bien. « C’est vrai qu’il y a un manque de pression. Et je comprends que ce n’est pas agréable de prendre une douche sans savoir bien se rincer, explique l’échevin Marcel André. C’est aussi lié à des travaux dans le quartier qui ont nécessité beaucoup d’eau. Et quand on n’a déjà pas beaucoup de pression, cela devient problématique. »

Mais au-delà de ce chantier temporaire, l’échevin avance d’autres raisons. « Il faut aussi savoir que la résidence est quasiment à la même hauteur que notre château d’eau. Il y a quelques années, nous avons installé un surpresseur. On pourrait, peut-être, encore augmenter la puissance. Mais j’ai demandé à la SWDE (Société wallonne des eaux) une étude qui déterminera jusqu’où on peut augmenter, pousser sans faire sauter les grosses canalisations. »

Il faut préciser que les canalisations publiques sont assez anciennes. Il y a donc un risque qu’elles ne supportent pas une pression plus grande. « On a déjà réparé quatre fuites, nos canalisations sont parfois vétustes. Et puis, les fuites ne sont pas simples à trouver. S’il n’y a pas d’eau visible ou d’effondrement du sol, on ne sait pas toujours le voir », précise l’échevin.

Autre problème : ce manque d’eau coûte de l’argent aux habitants, qui ne peuvent pas jouer avec les changements de tarif. « Comme tout le monde, on essaye d’utiliser le système bi-horaire pour faire des économies, explique Cathy. On essaye de faire des machines le soir ou le weekend. Mais comme la majorité des gens de la résidence, on a peur d’abimer nos machines par manque d’eau. »

Du coté de l’échevin, on espère néanmoins qu’une solution sera trouvée d’ici au 25 janvier. « Je pourrai promettre des avancées après mon rendez-vous avec la SWDE le 25 janvier. Ils nous apporteront leur éclairage sur la possibilité d’augmenter la pression. »

En tout cas, la patience de Cathy a visiblement ses limites. « On nous dépose des petits papiers d’excuses dans nos boîtes aux lettres mais cela n’arrange rien. Je pense que les personnes qui doivent régler le problème, n’ont aucun souci chez elles. On devrait se réunir avec les gens du quartier, prendre notre linge sale, notre vaisselle et notre kit de douche et se rendre chez ces personnes pour faire, chez elle, ce que l’on ne sait pas faire chez nous. »