MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Le producteur et le réalisateur Sergei Снежкин a présenté samedi prochain film « Choi » du réalisateur, membre de la première composition du groupe « Cinéma » d’Alexis Acad. De la peinture Снежкин dit dans le Ministère de la culture sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention des subventions du budget fédéral.

Снежкин est devenu le directeur artistique du projet. Il a expliqué aux journalistes que « le début du tournage dépend du financement, et la préparation au tournage de l’intention de commencer en novembre 2018 ».

Снежкин a ajouté que le rôle principal dans le film jouera musicien et acteur de Saint-Pétersbourg Данис Бухараев. Comme le disent les auteurs du projet, « en plus d’un portrait de la similitude, il a comme une voix ». Le film sera, nous parlerons la formation de Viktor Tsoi, sur les gens qui lui ont influencé.

On suppose que dans le film joueront également un rôle Alexandre Yatsenko, Констатин Khabensky, Alexandre Basharov. « Nous comptons sur cette toile, savons, comme le lui retirer, c’est la toile historique, dit – Снежкин. – J’ai en ce moment vécu, c’est un temps largement оболгано, il faut maintenant s’occuper de l’archéologie, n’est pas de meilleure occasion que par une telle personne, comme Viktor Tsoi, c’est le temps de la récupérer. »

Aussi Снежкин a rappelé que Kirill Serebrennikov, a réalisé le film « l’Été », qui a également raconte sur Victor Tsoi. « Je n’ai pas vu l’image, mais, sachant Серебренникова, je peux dire que sa peinture a dit que Choi a vécu, et nous avons que Choi est vivant », a déclaré le producteur.

Samedi, le Ministère de la culture envisagent un avenir d’auteur et le cinéma expérimental, ainsi que les feuilletons. Tout sera présentée 68 peintures dans le genre expérimental et le cinéma d’auteur et six séries télévisées. Quelle bande recevront des aides d’état sera connu plus tard.