MOSCOU, 23 décembre. /TASS/. Quatre-vingt-dix personnes ont participé au festival des fauteuils sports samedi à Makhatchkala. La réalisation de ces activités contribue à l’augmentation Record du nombre de ceux qui souhaitent s’adonner à des activités sportives, dit TASS le chef de projet et de remise en forme de club de sport en fauteuil roulant et amputés de basket-ball en fauteuil roulant Karim Шехсаидов.

« Nous avons choisi les sports d’équipe, de sept terrains de basket-ball en fauteuil roulant, паралимпийское le judo, le taekwondo, le bras de fer, tennis de table, rugby en fauteuil roulant, tir à l’arc. Environ 90 personnes ont participé. L’essentiel du projet pour, en premier lieu, les gars allaient, de communiquer entre eux, afin d’досуговая terrain a été », dit – il.

Comme signalé dans le TASS, le président du comité du sport, du tourisme et de la jeunesse Makhachkala, Marat Ibragimov, ce festival aura lieu dans la ville chaque année. Selon le service de presse de l’administration municipale, en 2016, à Makhatchkala, a eu lieu huit ville de manifestations sportives et de trois festival pour les personnes à mobilité réduite. Cela contribue à ce que dans 10 institutions de la république en cours de remise en forme, le travail avec les personnes handicapées.

Au Daguestan agit municipale d’adaptation de l’école avec un large éventail de sports pour personnes handicapées de la santé, a déclaré Ibragimov.

« Le nombre [présenté à l’école] sports a été de 35, maintenant – 57. Et surtout, ce n’est pas seulement les arts, mais aussi des jeux de sport, la natation. Récemment, parmi les élèves en fauteuil roulant populaire tennis de table. Nous le soutenons, il y a une interaction étroite avec les ministères, les plans d’activités peints », dit – il.

Selon le ministère du Travail, de la Bouriatie, dans la république de près de 180 milliers de personnes handicapées en âge de travailler. Les autorités locales sont prêtes à tous les moyens d’aider les intéresse. « Nous sommes prêts aujourd’hui de leur donner [pour cela] l’occasion et dans tous les aider, et ces [spécialisées] gymnases de créer, d’acheter une poussette, il y a un département des sports spécial au sein du ministère, qui s’occupe de cela. Besoin d’un républicain et un soutien de l’etat, afin que nos députés ont approuvé les budgets », a déclaré le vice-ministre des sports du Daghestan, le champion olympique de Гайдарбек Гайдарбеков.