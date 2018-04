Près de 2 mille personnes à assurer la sécurité sur le match de l’europa League entre le CSKA moscou et le fc

Les fans du CSKA

© Sergey Bobylev/TASS

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Plus de deux mille agents de sécurité assureront à l’ordre public sur le deuxième match quart de finale de la Ligue europa entre le CSKA moscou et de londres « Arsenal », qui se tiendra le 12 avril à Moscou. Le jeudi le service de presse du Département de la sécurité régionale et la lutte contre la corruption.

La première rencontre de quart de finale des équipes a eu lieu à Londres et s’est terminée par la défaite du club de moscou, avec un score de 1:4.

« Le 12 avril 2018, à Moscou au stade « EBV-Arena » a lieu le match des quarts de finale d’europa League entre les deux équipes, le CSKA moscou et le fc Arsenal. Pour assurer la sécurité et l’ordre public dans le stade et de ses abords véhicule une tenue de plus de 2 millions de personnes », – dit dans le message.

Précise que dans le maintien de l’ordre seront déployés à environ 1,5 mille de la police et l’armée Росгвардии, de l’ordre de 700 employés privés, des organismes de sécurité et de contrôle réglementaires de service, également aideront à environ 200 populaires de justiciers.

Le service de presse a dit que, pour assurer la sécurité au travail seront tenus de maîtres-chiens avec les chiens, qui avance à inspecter le stade et le parc.

Lors des matches de football de la saison de la Ligue de l’Europe CSKA « crvena zvezda » et « Locomotive » – « Nice », qui ont eu lieu à Moscou le 21 et 22 février, respectivement, de la sécurité assurent 3,7 milliers de personnes, dont 2,5 millions de fonctionnaires de police et Росгвардии.