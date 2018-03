Près de 430.000 euros réclamés au groupe du FN au Parlement européen

Le groupe du Front national (FN) au Parlement européen devrait restituer près de 430.000 euros versés par l’institution pour couvrir ses frais de fonctionnement, en raison d’irrégularités, selon un document parlementaire que s’est procuré l’AFP.

Selon un projet d’avis de la commission du contrôle budgétaire du Parlement, dévoilé dimanche par le site d’information Mediapart et obtenu par l’AFP, le groupe ENL a eu en 2016 des dépenses insuffisamment justifiées et d’autres violant les règles des appels d’offres. Des repas à plus de 400 euros par personne et une centaine de cadeaux de Noël à plus de 100 euros font par ailleurs partie des dépenses « non raisonnables » relevées.

Prise de décision en avril ou en mai

Le document parlementaire réclamant le recouvrement de ces dépenses irrégulières est encore à ce stade un projet d’avis consultatif, pouvant faire l’objet d’amendements jusqu’au 12 mars. Il sera ensuite transmis au Bureau du Parlement européen, composé notamment de son président Antonio Tajani et des vice-présidents de l’assemblée.

C’est ce Bureau du Parlement qui prendra la décision formelle de la facture à adresser au groupe ENL. Cette décision pourrait être prise le 16 avril ou le 28 mai, selon une source parlementaire.

Les recouvrements ne prendraient pas la forme de versements, mais les sommes litigieuses seraient récupérées en déduction de la prochaine enveloppe budgétaire annuelle allouée au groupe, a ajouté cette source.