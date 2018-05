Près de 45 millions d’euros pour sécuriser les aéroports wallons

Le plan d’investissement wallon, d’un montant total dépassant les 5 milliards d’euros, prévoit une somme de 45 millions d’euros pour sécuriser et moderniser les aéroports de Charleroi et de Liège, en réponse aux attentats de 2016, rapportait mercredi matin la DH.

Ce plan, qui devrait être validé jeudi par le gouvernement wallon, sera développé sur plusieurs années, de 2019 à 2024, et concerne des investissements régaliens, que la justice européenne n’associe pas à des aides d’état, a souligné Jean-Luc Crucke, le ministre régional en charge des Aéroports.

Sur ces 45 millions, 18,8 millions seront alloués à Charleroi (BSCA) et 26,17 millions seront octroyés à l’aéroport liégeois (Liège Airport).

Projet 24

Baptisé Projet 24, le plan prévoit notamment l’optimisation, le renforcement et la modernisation des installations et équipements de sûreté, en vue d’augmenter le niveau global de sécurité dans les aéroports régionaux. Des investissements sont également programmés pour de nouvelles infrastructures destinées aux douanes et à la police. Enfin, la sécurité aérienne sera améliorée et la continuité des opérations du contrôle aérien sera garantie.

Selon Jean-Luc Crucke, ces investissements ne risquent pas d’être considérés comme une aide d’état. La cour de justice européenne a en effet estimé que les investissements en matière de sécurité sont de nature régalienne, donc non-économique. Le gouvernement régional « peut dès lors soutenir les aéroports wallons dans des investissements de cette nature sans risquer de voir ce soutien qualifié d’aide d’état », a-t-il assuré.

Ce plan et ces investissements amélioreront la place de Charleroi et Liège dans le classement des aéroports les plus sécurisés d’Europe, a conclu le ministre.