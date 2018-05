MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Environ 500 médecins, les joueurs et les entraîneurs ont reçu une formation Russe antidopage de l’agence (РУСАДА) et ont reçu des certificats en 2017. Sur cela dit dans le rapport sur les activités Russe de football (RFS) en 2017.

Le document indique que le cours est consacré à des règles antidopage a eu lieu en ligne. Il a rassemblé tous les médecins de la Fédération des clubs de football de la premier league et de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE), ainsi que les entraîneurs RÉPÉTITIONUNE.

Le rapport révèle que, grâce à la Reprise médical du passeport de l’athlète de l’accueil des joueurs de l’équipe de Russie de produits pharmaceutiques un contrôle strict. Aussi RFS en collaboration avec РУСАДА se prépare à sortir un tirage de 1000 exemplaires de l’allocation spéciale sous le nom de « Антидопинг dans le football ».

L’histoire de la question

En 2016, l’agence Mondiale antidopage (AMA) a informé la fédération Internationale de football (FIFA), que dans le rapport de la commission indépendante de WADA, sous la direction de Richard Mclaren sur le dopage en Russie figurent 34 footballeur. Selon les MÉDIAS, cette liste présente les joueurs qui ont pris la parole au championnat du monde 2014. En septembre 2016, la FIFA a demandé à la RFS de l’information sur les 11 joueurs, фигурировавшим dans le rapport de la Mclaren.

En février 2018, le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE, Vitaly Moutko a déclaré TASS, que la FIFA après l’analyse des données sur les 11 joueurs mène une enquête à l’encontre de seulement deux joueurs: Ruslan Камболова et Ivan Souvent, ne produisant sur les championnats du monde et d’Europe (Камболов a été dans la demande de l’équipe de la Coupe des confédérations de la fifa 2017, mais n’a pas passé un seul match, tout le footballeur est entré dans la composition de pointe à la coupe du monde 2018, mais à cause d’une blessure a été supprimé – env. TASS). En avril 2018, on apprend que la FIFA a fermé l’affaire contre Камболова.

En outre, en novembre 2017 WADA a indiqué que la disposition de l’agence s’est avéré être un fichier électronique de données à partir d’un système de Moscou antidopage laboratoire, contenant toutes les informations au niveau de dopage des tests entre janvier 2012 et août 2015. WADA 14 décembre 2017 a fourni des fédérations internationales et de la FIFA, des informations de cette base. La trace de la FIFA a fait une demande à la RAF de 19 suspects des échantillons, le nombre de joueurs dont les échantillons ont intéressé à l’organisation internationale, n’importe pas.

En décembre 2017, la JORDANIE a annoncé la tenue de son enquête, compétition de contrôle du dopage dans les championnats de la Russie dans la période de 2012 à 2015 -, qui n’a pas trouvé pas de données fiables sur les violations des règles antidopage. Les thèses principales de la tenue de travail ont été transmis à la FIFA, résultant en mai, l’organisation internationale pleinement reconnu le manque cachés de violations des règles antidopage russes des joueurs et fonctionnaires.