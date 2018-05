Près de 700 musiciens sont devenus parties à un concert devant la хурулом en Kalmoukie

MOSCOU, 27 mai. /TASS/. De l’ordre de 700 musiciens et 300 choristes ont le dimanche sur la plus grande en Russie d’un temple bouddhiste (хурула) « Or la demeure du Bouddha Shakyamouni » dans la république de Kalmoukie. Le concert est devenu de musique offrant le Bouddha, le Dharma (l’enseignement), la Sangha (communauté monastique) dans le cadre de sacré pour les kalmouks mois Ur Raa, le TASS a rapporté le ministère de la culture et du tourisme de la république de Kalmoukie.

Le mois sacré Ur Raa, au cours de laquelle clbres spirituels exploits du fondateur de la religion bouddhiste Bouddha Shakyamouni a commencé le 16 mai et durera jusqu’au 13 juin. Cette période lient avec la mise à jour de la nature, par le passage de printemps des prairies d’été. En Kalmoukie ces jours-ci observent un jeûne, prennent des vœux et visitent les temples. Selon les traditions, toutes les bonnes actions effectuées dans le mois, augmentent dans des milliers et des millions de fois.

Dans le подношении trois bijouterie ont participé de l’ordre de 700 musiciens et un choeur de 300 personnes. Pour la première fois, réussi à réunir un tel considérable de la masse de la composition: la partie principale a joué la Kalmoukie домбрах, ont également été impliqués instruments de musique populaire et classique orchestres. Le concert a rassemblé artistes honorés de la Kalmoukie et, très agréable, beaucoup d’enfants », – a expliqué le ministère.

Les musiciens en costumes nationaux ont joué sur домбрах, flûtes, tambourins, des chapkas, des tambours et d’autres instruments. Dans le cadre du concert, qui a duré environ une heure, il y avait калмыцкие ritournelles, des extraits de калмыцкого de l’épopée « Джангар », spécialement écrits pour la musique des offrandes de la composition et des mantras (sacré de la prière). Les spectateurs du concert sont devenus les habitants qui sont venus, notamment, vivant dans des zones reculées de la république de Kalmoukie, ainsi que des invités de la république. Pour tous ceux qui n’ont pas pu assister à un événement organisé en ligne en direct.

« L’objectif principal – à travers la musique, à travers de la musique, en faire don à tous les saints des êtres, et grâce à cela, d’accumuler du mérite et de la vertu. Un autre défi consiste à attirer l’attention de nos traditions, à nos anciennes national instruments, de vulgariser. À l’avenir, notre objectif est de recueillir 1000 kalmouks домбристов », – a noté dans le ministère, pour résumer l’événement.

Le premier discours de synthèse de l’orchestre a eu lieu en 2015, avec la participation de 300 домбристов. Ses rapporté à la 10-ème anniversaire de la date d’ouverture хурула d’Or « la demeure du Bouddha Shakyamouni et 80 de l’anniversaire du Dalaï-lama. En 2016 sur le territoire d’un temple bouddhiste de la république ont déjà 500 musiciens.