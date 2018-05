Près de 8,5 milliers de combattants et de leur famille ont quitté le camp de Yarmouk en Syrie

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Près de 8,5 milliers de militants et des membres de leur famille ont quitté l’ancien camp de réfugiés de Yarmouk en Syrie, dans le cadre de l’opération, qui a eu lieu du 3 au 10 mai. Ce sujet a déclaré vendredi aux journalistes le chef du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit, le général-major Yuri Evtouchenko.

« Le centre de la réconciliation et de l’unité de russe de la police militaire ont terminé avec succès восьмидневную l’opération de libération de groupes armés illégaux régions de l’est du camp de Yarmouk, dans la banlieue sud de Damas. Dans la période du 3 au 10 mai à partir de localités et les Offrandes, Баббила, Sidi Микдат et Beit Сахм dérivé 3283 pour le film d’action de six groupes armés illégaux et 5184 membres de leurs familles. Restant des hommes armés ont l’intention de profiter déclarée par les autorités syriennes amnistie, de régler leur statut et le retour à la vie civile », dit – Evtouchenko.

Selon lui, pour les jours passs dans leurs maisons dans la province de Homs, de retour de 207 personnes, dans l’est de l’Гуту – 134. En outre, 210 personnes ont été retirés de la zone de деконфликтации « Tell-Рифаат » dans la localité Манбидж de la province d’Alep.

Russes, des démineurs ont dépollué de 19 maisons dans la ville de Douma, dans l’est, et quatre maisons de l’agglomération Рухейба dans l’Est de Каламуне. En outre, les insurgés dans la zone de деэскалации « Homs » passé de l’armée de la Syrie neuf bombes improvisées et des munitions de différents types, ont été au Centre de la réconciliation.

Les spécialistes du Centre ont livré le 12 tonnes d’aide humanitaire aux habitants de l’agglomération Kafr Batna la province de Damas, et a distribué plus de deux tonnes de pain dans la localité de Deir-Comme le quartier de Sheikh-la Farce de la province d’Alep. Les médecins militaires par jour ont aidé le 25 syriens, dont 12 enfants.