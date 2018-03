NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. La police de Los Angeles arrêté un homme, похитившего de 60 ans, actrice Francis Макдорманд la statuette de la « Oscar », qu’elle a reçu pour son rôle dans le film « les Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri). Ce sujet a rapporté lundi l’agence de presse Associated Press (AP).

Le représentant de la police de Rosario Herrera a raconté que soupçonné d’avoir commis un vol est retardé de 47 ans, Terry Bryant. Dans le cas d’un dépôt de 20 $mille, il peut être libéré sous caution. Selon le journal USA Today, le prix a été volé de l’actrice pendant « le bal Du gouverneur », qui a eu lieu après la cérémonie officielle.

Макдорманд précédemment quatre fois été menée sur « l’Oscar » et a déjà reçu ce prix pour son rôle dans le film « Fargo » (Fargo, 1995).

L’american academy of motion picture arts a été créée à l’initiative du fondateur de la société de production Metro-Goldwyn-Mayer Louis Mayer en 1927. La première cérémonie de remise des prix de l’Académie a eu lieu en mai 1929, dans le hall de l’hôtel Hollywood Roosevelt à Los Angeles et n’a duré que 15 minutes.