VOLGOGRAD, le 9 mai. /Corr. TASS Дильшад Ломовских/. La finale de la Coupe de Russie de football en lui-même est un événement, les participants justement arrivés à ce stade. Une telle opinion TASS a exprimé le président de la Fédération de football de la premier league (premier league), Sergei Прядкин.

« Ce match – un événement n’est pas parce qu’il a lieu le Jour de la Victoire, mais parce que c’est la finale de la Coupe. Avant lui, justement arrivés et « avant-garde » et « Activités », donc on ne peut pas dire que ce n’est pas les premières équipes dans le championnat de Russie. Ils ont, par leur travail, ont atteint l’objectif », a déclaré Прядкин.

« J’ai Dmitri Parfenov (entraîneur du fc Tosno » – env. TASS) a déclaré que « Activités » se battre jusqu’à la fin, c’est un événement historique pour l’équipe », poursuit-il. – Je pense que, de la même avis Хасанби Биджиев, l’entraîneur de l’avant-garde ». Ces commandes à connaître les uns les autres, jouaient entre eux dans le Football de la ligue nationale, c’est pourquoi nous attendons de butée pour le match. Aura beaucoup de supporters, en outre, que c’est la finale de la Coupe, c’est aussi un test match de la coupe du monde, donc le jeu accorde la plus grande attention et de la part du comité d’organisation.

La finale de la Coupe de la Russie, dans lequel joueront les « Activités » de la région de Léningrad et de koursk « avant-garde », aura lieu sur Volgograd-Scène » et débutera à 19:00 gmt.